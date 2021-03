Laporta slaat direct toe en haalt twee nieuwe namen naar Barcelona

Maandag, 8 maart 2021 om 14:26 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:26

Mateu Alemany wordt de nieuwe voetbaldirecteur van Barcelona, zo heeft Joan Laporta bevestigd tegenover de Catalaanse radiozender RAC1. De kersverse president van Barcelona zegt er alles aan te gaan doen om Alemany als directielid toe te voegen aan het bestuur van de Spaanse grootmacht. De 58-jarige sportbestuurder vervulde bij Valencia voor het laatst een soortgelijke functie, waar hij tussen 2017 en 2019 als commercieel directeur werkzaam was. Daarnaast wordt Ferran Reverter benoemd als nieuwe CEO van Barcelona.

Alemany gaat bij Barcelona op meerdere vlakken zijn gezicht laten zien. “Bij Barcelona hebben we altijd een directeur gehad die de basis voorbereidt voor het moment waarop de voorzitter de club zal vertegenwoordigen”, licht Laporta zijn keuze voor Alemany toe. “Hij zal ook het technisch secretariaat ondersteunen, omdat Mateu een senior football executive is en ik graag zou willen dat hij daarbij betrokken raakt. Ik hecht veel waarde aan zijn kennis. Hij is een persoon die op de hoogte is van hoe het er in het hedendaagse voetbal aan toegaat. We gaan op zeer korte termijn met elkaar in gesprek over de samenwerking.”

In november werd al bekend dat Laporta de wens had om Alemany toe te voegen aan zijn team bij Barcelona. Als directeur bij Valencia wist Alemany goede successen te behalen met Valencia, dat in beide seizoenen onder de bestuurder als vierde eindigde in LaLiga. Bovendien werd in het seizoen 2018/19 beslag gelegd op de Copa del Rey. Eerder werd al bekend dat Jordi Cruijff zich binnenkort mogelijk technisch directeur van Barcelona mag noemen. Laporta en Cruijff hebben een goede band met elkaar en zouden woensdag al in Camp Nou samenkomen om de deal rond te maken.

Daarnaast heeft de club Reverter aangesteld als nieuwe COE. De 48-jarige Reverter, die momenteel dezelfde functie bekleedt bij MediaMarktSaturn, moet daarmee de opvolger worden van Óscar Grau. Laatstgenoemde was een van de vier gearresteerden tijdens een politie-inval vorige week bij het hoofdkantoor van Barcelona. “Reverter krijgt de verantwoordelijkheid om de organisatie te reorganiseren en te transformeren als gevolg van de nieuwe koers die we met de club gaan varen. Dat zal op een serene en rustige manier gaan gebeuren”, besloot Laporta.