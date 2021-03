Advocaat stoort zich aan camera’s Disney+: ‘Nee, ik vind het niet leuk’

Dick Advocaat is niet blij met de documentaire die door Disney+ wordt gemaakt over Feyenoord. Het bedrijf heeft de volledige toegang bij de Rotterdammers en volgt het eerste elftal dit seizoen overal met camera’s. Advocaat gaf zondagavond bij Rondo aan dat hij het niet leuk vindt en zich een beetje belemmerd voelt in zijn doen en laten door de aanwezigheid van de camera’s. “Nee, ik vind het niet leuk. Maar voor Feyenoord is het natuurlijk wel leuk”, aldus de trainer.

Feyenoord wordt sinds september gevolgd door de camera’s van Disney+. “Ik ben toch wel een beetje belemmerd als de camera’s erbij staan, met wat ik zeg en hoe ik me gedraag”, aldus de trainer. “Je probeert natuurlijk wel jezelf te zijn, maar dat ding staat continu om je heen. Ook bij met de besprekingen, nabesprekingen, voorbesprekingen, bij het toilet. Ze zijn echt overal bij.” Volgens Advocaat verschijnt de documentaire in acht delen. “En wat ik hoorde is dat ze het ook voor volgend seizoen willen doorzetten.”

Advocaat beaamt dat Disney+ de volledige toegang heeft bij Feyenoord en dus ook in de bestuurskamer. Volgens de trainer is de documentaire niet te vergelijken met het bekende Netflix-serie Sunderland Till I Die. “Dat van Sunderland was heel anders, dat was geweldig”, aldus Advocaat. “Maar ik heb ook die documentaire gezien van Guardiola, dat vond ik overdone. Die wilde zo graag praten, dat heb ik helemaal niet", doelt Advocaat op de documentaire All or Nothing: Manchester City van Amazone.

Afgelopen zomer werd Advocaat door Feyenoord geïnformeerd over de plannen van Disney+. “Het is vooraf allemaal besproken met de spelersgroep en iedereen die erbij betrokken is.” Ook zijn er duidelijke afspraken gemaakt over wat er wel en niet uitgezonden mag worden. Advocaat zegt in zijn werk rekening te houden met de aanwezigheid van de camera’s, maar kan zich soms niet inhouden. “Na een wedstrijd die we met 1-0 verloren zei ik iets tegen de keeper: ‘Houd jij nou je bek, joh!’ Dat zou ik normaal niet zo snel zeggen. En dat pikken ze er dan uit.”