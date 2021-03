KNVB zorgt 2 maanden na ongekende rel voor weerzien Schmidt met Nijhuis

Maandag, 8 maart 2021 om 12:36 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:54

Roger Schmidt en Bas Nijhuis komen elkaar zondag voor het eerst weer tegen in de Eredivisie. De KNVB heeft de arbiter namelijk aangesteld voor de topper tussen PSV en Feyenoord in het Philips Stadion, met 14.30 uur als aanvangstijdstip. Het is de eerste keer dat beide heren elkaar treffen sinds de geruchtmakende ruzie tijdens en na afloop van het uitduel van PSV met Sparta Rotterdam (3-5) halverwege januari.

Schmidt beschuldigde Nijhuis er bijna twee maanden geleden van dat hij expres tegen PSV zou fluiten en de Duitse coach zei zelfs dat de ervaren scheidsrechter dit expliciet zou hebben gezegd. "De scheidsrechter heeft vandaag na de wedstrijd gezegd dat hij tegen ons floot omdat ik kritiek op hem had geuit na Vitesse", zo zei Schmidt in januari. ESPN-verslaggever Pascal Kamperman kon zijn oren amper geloven en vroeg gelijk of Nijhuis dat echt gezegd heeft. "Ja. Hij deed het expres, omdat ik hem na Vitesse had bekritiseerd. Dat is totaal niet oké", zo benadrukte de stellige Schmidt, die het gedrag van Nijhuis verder 'voor honderd procent' niet professioneel vond.

De harde woorden van Schmidt na afloop van Sparta-PSV kwamen voor Nijhuis als een totale verrassing. ""Wat? Dat ik expres tegen hem gefloten heb ook nog? Sow, nou, dan kun je zien wat trainers er allemaal van maken, hè. Ik moet er echt om lachen, want dit is echt complete onzin natuurlijk. Heb je dat niet zelf verzonnen, heeft hij dat echt gezegd? Een trainer wordt gewoon beoordeeld op zijn gedrag, als hij een paar keer zo doet bij de vierde man, dan geef ik gewoon een gele kaart", zo klonk het in een interview met ESPN. Schmidt verklaarde later ook nog dat hij Nijhuis nooit meer hoefde te spreken in zijn leven.

De snoeiharde kritiek van Schmidt aan het adres van Nijhuis leidde tot een onderzoek van de openbaar aanklager. De PSV-coach werd uiteindelijk voor twee wedstrijden geschorst, waarvan één voorwaardelijk. Hij miste de uitwedstrijd van PSV tegen FC Emmen (0-2) en keerde vervolgens op 31 januari terug op de bank bij de Eindhovenaren. Zijn ploeg ging die dag met 3-1 onderuit tegen Feyenoord, zondag opnieuw de tegenstander van de nummer twee in de Eredivisie.