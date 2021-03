‘City verkiest Haaland boven Mbappe om één reden in het bijzonder’

Maandag, 8 maart 2021 om 12:25 • Laatste update: 12:32

Manchester City wil zich komende zomer versterken met een topspits ter vervanging van Sergio Agüero, wiens contract na dit seizoen afloopt. Volgens diverse Engelse media staan Erling Haaland en Kylian Mbappé hoog op het wensenlijstje van de Premier League-koploper. The Athletic meldt maandag dat City de komende transferperiode de spits van Borussia Dortmund verkiest boven die van Paris Saint-Germain vanwege één reden in het bijzonder.

The Citizens zoeken naar een absolute topspits en zijn naar verluidt zodoende uitgekomen bij Haaland en Mbappé. De voorkeur zou uitgaan naar eerstgenoemde, daar men in Manchester vreest voor de financiële eisen van Mbappé. Manchester City beschikt over voldoende financiële middelen om te voldoen aan de wensen van de Frans international, maar zit niet te wachten op scheve gezichten in de kleedkamer. De clubleiding zou bang zijn dat het enorme contract van Mbappé de verhoudingen in de spelersgroep zouden verstoren. De 22-jarige Frans international heeft een contract tot medio 2022 in Parijs en zou open staan voor een langer verblijf.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Manchester City houdt er rekening mee dat de transfersom van Haaland gigantisch zal zijn. De financiële eisen van de cliënt van Mino Raiola zullen echter lager uitvallen, zo is de verwachting. De zaakwaarnemer sprak vorige maand uit dat er slechts tien clubs ter wereld zijn die in staat zijn om Haaland aan te trekken. De verwachting is dat Manchester City een van die tien clubs is. De concurrentie om de handtekening van de twintigjarige spits zal stevig zijn. Ook Bayern München, Chelsea, Manchester United en Real Madrid worden in de wandelgangen genoemd als mogelijke nieuwe clubs voor de spits, die dit seizoen al 31 keer scoorde in alle competities namens Dortmund en tot aan de zomer van 2024 vastligt.

Volgens The Athletic heeft Manchester City ook een alternatief achter de hand. Mocht de strijd om Haaland verloren worden, dan zal de aandacht verlegd worden naar Tottenham Hotspur-aanvoerder Harry Kane. De 27-jarige Engels international ligt tot medio 2024 vast bij the Spurs. Gesprekken over een nieuwe verbintenis zijn door de coronacrisis uitgesteld.