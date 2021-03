Bale verlost van ‘psychologische littekens‘: ’Heeft die barrière doorbroken’

Maandag, 8 maart 2021 om 11:33 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:49

Volgens José Mourinho heeft Gareth Bale niet langer last van 'psychologische littekens' bij Tottenham Hotspur. De van Real Madrid gehuurde aanvaller kende enkele zeer moeizame maanden bij de Noord-Londense club, maar de laatste weken begint hij steeds meer in vorm te raken. Bale vormde zondag een ijzersterk duo met Harry Kane in de thuiswedstrijd tegen stadsgenoot Crystal Palace (4-1 overwinning). Beide aanvaller scoorden twee keer.

Bale tekende in de laatste zes duels van the Spurs voor zes doelpunten en drie assists. "Ik ben daar erg gelukkig mee", jubelt Mourinho in een onderhoud met de BBC. "Gareth is een geweldige speler en het is voor mij een voorrecht om met hem te mogen samenwerken." De Portugese manager ontkent overigens dat hij Bale heeft uitgedaagd om zichzelf te verbeteren, na de matige start van zijn verhuurperiode. "Dat hebben we niet gedaan. We zijn hem alleen maar tot steun geweest", zo benadrukt Mourinho.

Mourinho kijkt terug op de beginperiode van Bale, die na zeven seizoenen bij Real terugkeerde bij zijn oude liefde Tottenham. "Ik kwam psychologische littekens tegen. Als je een paar seizoenen lang steeds tegen blessures aanloopt, dan gaat het niet langer over de littekens die op je lichaam zitten, maar over de psychische littekens die je daaraan overgehouden hebt. Zoiets brengt angst en instabiliteit met zich mee." Mourinho constateert echter met een groot gevoel van tevredenheid dat Bale alle problemen op het naast het veld achter zich heeft gelaten.

"Met hard werken en de steun van de mensen om je heen ga je op een gegeven moment door de psychologische barrière heen", legt Mourinho de opleving van Bale verder uit. "En Gareth heeft die barrière eindelijk doorbroken. Dat heeft hij helemaal zelf gedaan, wij hebben daar verder geen invloed op gehad. We hebben hem alleen maar zoveel mogelijk gesteund." Bale bereidt zich met Tottenham voor op het treffen met Dinamo Zagreb in de achtste finale van de Europa League. Donderdag volgt eerst een thuiswedstrijd, met het uitduel een week later op 18 maart.