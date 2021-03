Scorende Lang laat ‘verschrikkelijke weken’ achter zich: ‘Ik was serieus ziek’

Maandag, 8 maart 2021 om 10:34 • Rian Rosendaal

Noa Lang luisterde zijn rentree bij Club Brugge op met een doelpunt en mede dankzij de treffer in de 63ste minuut won de koploper zondagavond op comfortabele wijze van Zulte Waregem (3-0). De van Ajax gehuurde vleugelaanvaller is na afloop niet alleen blij met het doelpunt. Lang hoopt de coronaperikelen, waardoor hij enige tijd ontbrak bij Brugge, definitief achter zich te hebben gelaten.

"Ik ben niet alleen blij met mijn doelpunt, maar eveneens dolblij dat ik weer kan en mag voetballen", benadrukt de dolblije Lang op de website van Brugge. "Die twee weken quarantaine waren echt verschrikkelijk voor mij, want ik ben echt wel enkele dagen serieus ziek geweest." De buitenspeler werd tegen Zulte Waregem uit voorzorg voortijdig naar de kant gehaald door trainer Philippe Clement. Lang is naar eigen zeggen dan ook lang nog niet op het niveau van vóór de coronabesmetting.

"Ik mocht pas na anderhalve week weer rustig wat oefeningetjes doen, maar dat viel me even tegen zeg. Ook nu voel ik dat ik nog verre van honderd procent genezen ben, want na rust had ik het bij momenten toch vrij zwaar", erkent de smaakmaker van Brugge, die met de Belgische grootmacht hard op weg is naar de titel in de Pro League. De komende dagen staan in het teken van herstellen. "En hopen dat het tegen Charleroi (12 maart, red.) en Gent (15 maart, red.) alweer een stukje beter gaat zodat we dan weer op volle oorlogssterkte zijn."

Het doelpunt dat Lang zondag maakte, alweer zijn dertiende voor Brugge, dit seizoen, was niet voldoende voor een oproep voor het Nederlands elftal. De vleugelaanvaller is wél geselecteerd voor Jong Oranje, dat binnenkort start met de groepsfase van het EK. Voor het elftal van bondscoach Erwin van de Looi staan duels met Roemenië (24 maart), Duitsland (27 maart) en Hongarije (30 maart) op het programma. Op 15 maart wordt de definitieve selectie van Jong Oranje wereldkundig gemaakt.