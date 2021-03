‘Ze hadden naar Van Gaal geluisterd, want ze hebben het hoog in hun bol’

Maandag, 8 maart 2021 om 10:08 • Rian Rosendaal

Hugo Borst zou graag zien dat Louis van Gaal na de Olympische Spelen het stokje overneemt van Sarina Wiegman bij de Oranje Leeuwinnen, al beseft de columnist ook dat de voormalig bondscoach waarschijnlijk niet meer uit zijn pensien komt. Borst is van mening dat Van Gaal de ideale oefenmeester zou zijn voor de huidige generatie speelsters, die de laatste jaren onder een vergrootglas liggen.

"De afgelopen maanden is de aandacht verschoven naar mannen met de hoogste trainersdiploma's. Links en rechts zijn er oud-internationals gepolst en zelfs gevraagd", trapt Borst af in zijn wekelijkse bijdrage aan het Algemeen Dagblad. "Maar de Ruud van Nistelrooys, Giovanni's van Bronckhorst, Phillip Cocu's voelen er niet voor. Ik heb het de mannen niet direct gevraagd, maar hun ambities liggen daar absoluut niet." De sportjournalist dacht daarna gelijk aan Van Gaal, al lijkt de kans klein dat de KNVB hem weet te strikken voor de rol van bondscoach van de vrouwen.

"Louis is met pensioen. Jammer. Heel jammer. Hij zou zijn opdracht serieus hebben genomen", gaat Borst verder met zijn bespiegeling. "Ze hadden beslist naar hem geluisterd, onze Leeuwinnen. Want de vrouwen hebben het best hoog in hun bol gekregen, of misschien moet ik stellen: ze zijn zich bewust van de sterrenstatus, ze zijn veeleisend", aldus de columnist, die de voormalig coach van onder meer Ajax en Barcelona 'geknipt' acht voor de opvolging van de uiterst succesvolle Wiegman.

"Hij zou zich niet bezondigen aan die stomme vergelijking tussen mannenvoetbal en vrouwenvoetbal, de meeste mannen doen dat", neemt Borst het op voor Van Gaal. "Louis zou ook een van de weinigen zijn die niet te schijterig was geweest om Wiegman op te volgen, de coach die buitenproportioneel goed heeft gepresteerd met haar team." Borst brengt tot slot de naam van Dick Advocaat naar voren. "Als aller-, allerlaatste job? Hmmm. Hij deed dit weekend erg badinerend over Leonne Stentler. 'Snotneus', schamperde hij over de analyticus van de NOS", zo besluit de voetbalkenner.