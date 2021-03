Maduro diep onder de indruk van Ajacied: ‘Niet normaal hoe goed hij was’

Maandag, 8 maart 2021 om 09:29

Hedwiges Maduro is na het duel tussen Ajax en FC Groningen (3-1) bijzonder onder de indruk van Dusan Tadic. De aanvoerder van de Amsterdammers nam zondagmiddag een doelpunt en een assist voor zijn rekening. “Die heeft dit weekend de meeste indruk op mij gemaakt”, zo oordeelt Maduro in De Telegraaf over het optreden van Tadic.

“Tadic was continu aanspeelbaar, hield ballen vast, maakte acties, verzorgde een assist en was trefzeker vanaf de stip. Niet normaal hoe goed hij was. De klasse druipt eraf bij hem. Het lijkt allemaal zo makkelijk, maar ik weet hoeveel hij ervoor doet. Tadic is bovendien een speler die heel constant presteert en het hele team op scherp weet te zetten”, geeft Maduro te kennen. De oud-middenvelder was tijdens de afgelopen Eredivisie-speelronde rapporteur voor De Telegraaf.

Naas Tadic krijgen nog drie Ajacieden een plaats in het Team van de Week van de krant. Maduro kiest in het doel voor Maarten Stekelenburg, die zondagavond werd opgenomen in de voorselectie van Oranje voor de interlands tegen Turkije, Letland en Gibraltar. Een terechte uitverkiezing, zo oordeelt Maduro. Hij ziet dat Stekelenburg steeds beter wordt. “Jasper Cillessen is bij het Nederlands elftal de eerste keeper, maar ook als derde doelman kun je Stekelenburg er goed bij hebben. Hij kent zijn rol en weet hoe het is om op een eindronde te staan. Met die ervaring kan hij heel waardevol zijn voor deze selectie van Oranje.”

Maduro looft ook Lisandro Martínez, in zijn woorden een ‘verdediger die het nodige gif brengt’. “Martínez is sterk en beschikt over veel duelkracht. Tegen FC Groningen zag ik hem de bal meermaals over veertig, vijftig meter bij een medespeler op de stropdas leggen”, stelt Maduro. Hij is eveneens positief over het optreden van Ryan Gravenberch tegen FC Groningen. “Hij wordt steeds volwassener in zijn spel en behoudt tegelijkertijd zijn frivoliteit.”