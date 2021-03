FC Utrecht ziet Manager Academie opnieuw buitenlands avontuur aangaan

Maandag, 8 maart 2021 om 09:13 • Rian Rosendaal

Jelle Goes is niet langer Manager Academie van FC Utrecht. De club uit de Domstad meldt maandagochtend namelijk dat hij per 15 mei technisch directeur van de Israëlische voetbalbond is. De vijftigjarige Goes was sinds maart 2018 verbonden aan de huidige nummer zeven in de Eredivisie. FC Utrecht gaat de komende tijd op zoek naar een geschikte opvolger.

"Jelle heeft met de Academie de afgelopen jaren goede stappen gezet, en de jeugdopleiding gebracht tot het niveau waar we nu staan", verklaart technisch directeur Jordy Zuidam maandag in een reactie op de clubsite. "Het basisniveau van de opleiding is onder zijn leiding gegroeid en met alle bovenbouwteams spelen we in de top van Nederland. Ook met Jong FC Utrecht zijn we verder gaan bouwen en zien we ontwikkeling van de spelers. Daarnaast heeft Jelle een belangrijke rol gespeeld in het intensiveren van de samenwerking met de RAC-clubs en het opzetten van de pre-academies." Zuidam benadrukt dat er destijds bewust is gekozen voor een driejarige samenwerking met Goes, om zo de opleiding naar een hoger plan te tillen.

"Echter wisten we ook van de ambities van Jelle om in andere functies in de voetbalwereld te fungeren", zo verduidelijkt Zuidam de situatie. "We waren in gesprek met Jelle over de toekomst, waarin hij transparant is geweest over de interesse van de Israëlische voetbalbond. Jelle heeft bij ons aangegeven voor deze kans te willen gaan. Wij wensen hem daar uiteraard alle succes bij en danken hem voor zijn inzet bij FC Utrecht en de jeugdopleiding in het bijzonder", zo besluit de Utrecht-directeur. Goes is in zijn nopjes met zijn nieuwe avontuur in het buitenland.

"De afgelopen jaren hebben we de geweldige stappen kunnen zetten in de ontwikkeling van de (toekomstige) talenten en trainers bij de Academie", aldus de vertrekkende opleider. "Ik ben dankbaar dat ik in mijn functie als Manager Academie hieraan een grote bijdrage heb kunnen leveren. Ik kijk terug op een mooie periode en een fijne samenwerking met Jordy, de trainers en de overige stafleden. Ik ga me vanaf 15 mei richten op de ontwikkeling van het voetbal in Israël." Goes werkte in het verleden onder meer alds bondscoach van Estland en in de opleidingen van PSV, CSKA Moskou en de KNVB.