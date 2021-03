Vraagtekens rond jubilaris van Feyenoord: ‘Ik heb nog niet met Slot gesproken’

Maandag, 8 maart 2021 om 08:50 • Chris Meijer • Laatste update: 09:05

Jens Toornstra werd afgelopen zaterdag in het zonnetje gezet bij Feyenoord, omdat hij vorige week zijn 250e wedstrijd voor de Rotterdammers speelde. In de met 6-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo nam hij twee doelpunten voor zijn rekening. De 31-jarige middenvelder speelt sinds 2014 in De Kuip en heeft voorlopig nog een contract tot medio 2022. Het is nog onduidelijk hoe de toekomst van Toornstra er na dit seizoen uitziet, aangezien de nieuwe trainer Arne Slot nog niet zijn plannen met hem gedeeld heeft.

Mocht Feyenoord besluiten niet verder te gaan met Toornstra, moet hij komende zomer verkocht worden om te voorkomen dat hij in zijn laatste contractjaar terechtkomt. “Ik weet nog niet of de nieuwe trainer het wat mij betreft voor zichzelf al duidelijk heeft. Ik heb nog niet met hem gesproken, dus ik weet niet wat komend seizoen de bedoeling is”, geeft Toornstra te kennen in gesprek met het Algemeen Dagblad. Ook met Arnesen voerde de ervaren middenvelder voorlopig nog geen gesprek over zijn nabije toekomst.

“Ik heb nu meer dan 250 wedstrijden voor deze club gespeeld”, zegt Toornstra. “Onder verschillende trainers (Rutten, Van Bronckhorst, Stam en Advocaat, red.). Dat zegt wel iets. Ik hoop dat ik volgend seizoen ook veel ga spelen. En ik wil ook gewoon voor Feyenoord blijven spelen. Al hangt veel af van de plannen van de nieuwe trainer en de plannen van de club. Een buitenlands avontuur? Die ambitie is er niet meer zo, eerlijk gezegd. Maar nogmaals, het hangt óók van Feyenoord af."

“Ik weet niet wat de club en de trainer met me van plan zijn. Ik zou dat wel willen weten, maar hij hoeft niet per se met mij te praten”, vult Toornstra aan in De Telegraaf. Hij was dit seizoen goed voor 7 doelpunten en 4 assists in 31 officiële wedstrijden voor Feyenoord. “Ik voel me topfit en geloof zeker dat ik nog een paar jaar op dit niveau mee kan. Uiteindelijk is de beslissing niet aan mij.”

Terwijl de huidige trainer Dick Advocaat in De Telegraaf een rol voor Toorntra in het ‘nieuwe Feyenoord’ voor zich ziet, vindt Willem van Hanegem dat de Rotterdammers ‘niet te impulsief’ moeten zijn. “Zo werkte het vaak bij Feyenoord. Een paar goede wedstrijden en hup, een prachtig nieuw contract. Denk aan Kornejev, Van der Heijden, Biseswar en Achahbar”, schrijft Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad. “Ik weet ook wel dat Toornstra veel meer heeft betekend voor Feyenoord dan die vier gasten, ik ben niet gek. Maar Toornstra ligt nog een jaar vast, is 33 jaar als dat contract afloopt en een paar weken geleden vond ik óók hem gewoon door het ijs zakken, samen met de rest van de ploeg.”