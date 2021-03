‘Tannane kan na afketsen van lucratieve transfer naar twee topcompetities’

Maandag, 8 maart 2021 om 08:10

Het heeft er alle schijn van dat Oussama Tannane bezig is aan zijn laatste maanden in dienst van Vitesse. Voetbal International weet te melden dat er belangstelling vanuit de Duitse Bundesliga en de Italiaanse Serie A bestaat voor de 26-jarige aanvallende middenvelder. In januari ketste een lucratieve transfer naar de Verenigde Arabische Emiraten af voor Tannane.

Al Ain wilde Tannane naar het Midden-Oosten halen, maar de transfer ketste af omdat de club niet kon voldoen aan de financiële voorwaarden van Vitesse. “Het was bijna rond. Met die club was alles rond. Maar uiteindelijk ketste de overgang af. Dat was wel even een domper”, zei Tannane vorige maand in gesprek met de Gelderlander. De regionale krant schreef aanvankelijk over een aanbod vanuit Spanje, maar volgens Voetbal International had Tannane een ‘lucratieve overstap’ naar de Verenigde Arabische Emiraten kunnen maken.

De kans lijkt klein dat Tannane komende zomer te behouden is voor Vitesse. Zijn verbintenis loopt nog door tot medio 2022, waardoor de Arnhemmers hem in principe over een aantal maanden van de hand moeten doen om hem niet in zijn laatste contractjaar te laten komen. Twee clubs uit de Bundesliga en Serie A zouden Tannane momenteel nadrukkelijk in de gaten houden. De Gelderlander meldde eerder dat ‘tal van clubs’, vanuit Frankrijk en Spanje tot Duitsland, Rusland en het Midden-Oosten, hem in de gaten houden.

Tannane speelde eerder buiten de landsgrenzen voor Saint-Étienne en Las Palmas, waarna FC Utrecht hem in eerste instantie op huurbasis terughaalde naar Nederland. Vervolgens pikte Vitesse hem in de zomer van 2019 op en de Arnhemmers namen hem een jaar later definitief over van Saint-Étienne. Tannane was dit seizoen in 26 wedstrijden voor Vitesse goed voor 6 doelpunten en 9 assists.