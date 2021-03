‘Dumfries en Tadic hebben al diezelfde avond met elkaar gebeld’

Maandag, 8 maart 2021 om 07:00

Denzel Dumfries en Dusan Tadic hebben vorige week op dezelfde avond na hun ruzie tijdens PSV - Ajax (1-1) nog telefonisch contact gehad, zo claimde Hugo Borst in het radioprogramma Langs de Lijn. De journalist en columnist kent Dumfries nog van zijn tijd bij Sparta Rotterdam, waardoor de twee nog zo nu en dan contact hebben.

De ruzie tussen Dumfries en Tadic kwam ter sprake doordat er in Langs de Lijn een interview met de aanvoerder van Ajax te horen was. “Opvallend dat het vorige week, toen hij zo boos was op Dumfries, allemaal in het Engels ging. Heel snel nadenken lukt dan misschien niet, of als het emotioneel is. En nu is het dan toch weer de Nederlandse versie”, zei mede-presentator Henry Schut.

Dumfries probeerde de strafschopstip kapot te maken toen Ajax in de absolute slotfase een penalty kreeg toegekend. Nadat Tadic zijn strafschop benutte met een hoog schoot door het midden van het doel, keerde hij zich direct om en liep hij richting Dumfries. De aanvoerders van beide ploegen vervolgden hun ruzie na het laatste fluitsignaal. Na afloop ging de strijd verbaal nog door: Dumfries liet weten dat Tadic iets over zijn moeder had gezegd, terwijl de Servische aanvaller te kennen gaf dat de aanvoerder van PSV hem pussy had genoemd.

“Ja, leuk dat ze het weer hebben bijgelegd, die twee”, zei Borst. Schut reageerde enigszins verbaasd op de opmerking van zijn collega. “Dumfries is mijn Sparta-vriend. Heel af en toe dan gooi ik er eens een appje uit. Ze hebben al diezelfde avond met elkaar gebeld, geloof ik. In ieder geval: dat is bijgelegd. Vind ik ook wel goed, zo hoor je dat ook te doen. Is dat verder nergens te horen geweest dan?”