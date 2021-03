Willem van Hanegem: ‘Hem afschrijven, zoals mensen nu doen, is onzin’

Maandag, 8 maart 2021 om 06:46

Willem van Hanegem constateert in zijn column in het Algemeen Dagblad dat Frank de Boer voor de start van het EK een keepersprobleem op te lossen heeft bij Oranje. De Kromme plaatst zijn vraagtekens bij het besluit om Maarten Stekelenburg op te nemen in de voorselectie voor de interlands tegen Turkije, Letland en Gibraltar. Van Hanegem had liever een jonge doelman bij de voorselectie van Oranje gezien.

“Jasper Cillessen speelt weer bij Valencia. Een prima keeper met ervaring. Over Tim Krul kun je hetzelfde zeggen. Hij is eerste doelman bij Norwich City, die kun je er dus prima bij hebben. Dus we hoeven echt niet in de war te raken. In de Eredivisie springen de tranen soms wel in je ogen van het niveau van de keepers”, schrijft Van Hanegem. Hij noemt Marco Bizot (AZ) en Sergio Padt (FC Groningen), die achter Cillessen en Krul zitten, ‘echte clubkeepers’.

“Af en toe een foutje, niet spectaculair”, gaat Van Hanegem verder. “En blijkbaar ook achter de ervaren Maarten Stekelenburg, die dit keer in de voorselectie is opgenomen. Ik denk dat het juist goed is om een jonge keeper mee te nemen. Justin Bijlow is altijd kandidaat, maar hij moet er zelf helemaal niet mee bezig zijn. Die jongen wil zo graag, maar heeft te vaak fysieke problemen. Hem afschrijven, zoals mensen nu doen, is onzin. Hij komt er wel, maar dit is niet zijn seizoen.” Bijlow worstelt dit seizoen met blessures en moest de wedstrijd tussen Feyenoord en VVV-Venlo (6-0) afgelopen zaterdag aan zich voorbij laten gaan.

Van Hanegem noemt Joël Drommel tegelijkertijd een ‘groot talent’. De doelman van FC Twente wordt de laatste tijd gelinkt aan onder meer Ajax en PSV. “Laat hem nou alsjeblieft niet tekenen als die Yvon Mvogo er nog is. Die eigenwijze Duitse trainer heeft die Zwitser helemaal zelf gehaald en die laat hij altijd staan. Drommel komt daar dus op de bank terecht. Hij moet ergens eerste keus worden, anders gaat het zoals eerder met Eloy Room bij PSV en ook een beetje zoals nu met Kjell Scherpen bij Ajax. Je raakt uit beeld en dat is doodzonde.”