‘Joan Laporta haalt Jordi Cruijff als technisch directeur naar Barcelona’

Jordi Cruijff mag zich binnenkort mogelijk technisch directeur van Barcelona noemen. Joan Laporta werd zondagavond gekozen tot nieuwe voorzitter van de club en een van zijn eerste daden wordt volgens het Spaanse radiostation RAC1 het aantrekken van Cruijff voor het technische beleid. Naar verluidt meldt de zoon van Johan Cruijff zich woensdag al in het Camp Nou om de deal rond te maken.

Dat Laporta bij Jordi Cruijff uitkomt is geen verrassing. De twee hebben een goede band en Cruijff liet eerder al weten dat zijn vader zeker op Laporta zou hebben gestemd. De oud-speler van onder meer Barcelona en Manchester United is sinds september vorig jaar werkzaam als hoofdtrainer van het Chinese Shenzhen. Een rol als technisch directeur bekleedde hij eerder al bij AEK Larnaca en Maccabi Tel Aviv.

Laporta liet zondagavond na zijn overwinning in een speech weten dat hij Johan Cruijff ziet als een grote inspiratiebron. Hij sprak lovend over de clublegende: “Hij inspireert ons in alles wat we doen”, aldus Laporta, die met ruim 54 procent van de stemmen werd gekozen tot de nieuwe voorzitter van Barcelona. “Wij volgen Cruijff in alles wat we doen”, zei hij in zijn overwinningsspeech.

Een van de dingen die Laporta wil bewerkstelligen als nieuwe voorzitter van de club is het behouden van Lionel Messi. De Argentijn heeft een aflopend contract in het Camp Nou en kan komende zomer transfervrij vertrekken, tenzij hij een nieuw contract tekent. “Het feit dat de beste speler ter wereld vandaag samen met zijn zoon zijn stem kwam uitbrengen, is het bewijs dat Lionel Messi van Barcelona houdt”, aldus Laporta.

"Ik heb een heel goede verstandhouding met Messi", zei Laporta eerder deze week. Hij insinueerde dat socio's op hem moesten stemmen, als ze er zeker van wilden zijn dat de aanvaller bij de club blijft. "Ik zal alles doen om hem voor Barcelona te behouden. Ik weet dat hij mijn voorstel in overweging neemt, maar dan moeten jullie, de fans, wel op mij stemmen. Als ik niet win, weet ik zeker dat Messi niet in Barcelona blijft. Toen Freixa directeur was, was Messi absoluut niet gelukkig." Bekend is dat Messi geen liefhebber was van Bartomeu, maar de sterspeler heeft zich niet uitgesproken over de drie kandidaat-opvolgers.