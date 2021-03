De Boer geeft ‘duidelijk signaal’ af: ‘Waarom neem je hem anders op?’

Maandag, 8 maart 2021 om 00:25 • Yanick Vos

Rafael van der Vaart vindt dat Maarten Stekelenburg de eerste keeper van het Nederlands elftal moet worden. De Ajax-keeper is door bondscoach Frank de Boer opgenomen in de voorlopige selectie van Oranje voor de komende WK-kwalificatiewedstrijden later deze maand. Ibrahim Afellay verwacht dat de 38-jarige doelman zal worden opgenomen in de definitieve selectie, die op vrijdag 19 maart bekend wordt gemaakt.

“Met name opvallend is Stekelenburg”, zei Afellay zondagavond bij Studio Voetbal over de voorlopige Oranje-selectie. “Dat is geen jongen die je er zomaar bijhaalt, dus ik denk ook dat hij gewoon bij de definitieve selectie zit. Zo'n ervaren jongen neem je er natuurlijk niet bij om ervaring op te laten doen, toch? Ik denk dat dit wel een duidelijk signaal is. Waarom neem je hem anders bij de voorselectie?”

Van der Vaart is onder de indruk van de kwaliteiten van Stekelenburg, die bij Ajax profiteert van de schorsing van André Onana. “Maarten is na Van der Sar de beste keeper waar ik mee gespeeld heb. Die gozer is een en al talent, dat weet Ibi ook wel”, aldus de oud-Ajacied. “Hij was alleen nooit zo serieus, moeilijk te peilen. Echt waar: als hij zo blijft keepen, zelfs als Cillessen meer gaat spelen, dan denk ik, en misschien lacht iedereen me uit, zou ik hem altijd opstellen. Dan zou ik hem eerste keeper maken. Ik vind hem de beste keeper.”

Behalve Stekelenburg heeft De Boer ook Jasper Cillessen (Valencia), Tim Krul (Norwich City), Marco Bizot (AZ) en Joël Drommel (FC Twente) opgenomen in zijn voorlopige selectie. “Als je Stekelenburg er op zo’n leeftijd bij haalt, dan doe je dat niet om hem aan het grote werk te laten ruiken. Dan haal je hem erbij om hem definitief bij de groep te houden. Wat Rafael ook terecht zegt: in het verleden heeft hij aangetoond dat hij een prima keeper is.”