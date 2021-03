Afellay hard voor Ihattaren: ‘Ze zijn tegenwoordig allemaal bro’s van elkaar’

Zondag, 7 maart 2021 om 23:54 • Yanick Vos • Laatste update: 00:04

Ibrahim Afellay is bijzonder kritisch op PSV-talent Mohamed Ihattaren. De middenveler van de Eindhovenaren keerde zondag terug in de wedstrijdselectie tegen Fortuna Sittard (1-3 overwinning) nadat hij een week eerder door trainer Roger Schmidt buiten de selectie werd gelaten voor het duel met Ajax (1-1). Afellay zag Ihattaren zondag invallen in Sittard, maar was niet onder de indruk. “Hij moet nu gewoon beseffen dat hij slecht bezig is”, aldus Afellay.

“We hebben hem in het begin bewierookt, iedereen erkent zijn talent”, zei Afellay zondagavond bij Studio Voetbal. Ihattaren kreeg eerder in zijn nog prille loopbaan kritiek vanwege zijn houding en gedrag. Volgens Afellay heeft de negentienjarige middenvelder de handschoen destijds niet opgepakt. “Afgelopen week is er heel veel over hem heengekomen. Dan kan je je kont tegen de krib gooien, of je zorgt ervoor dat je jezelf in de kijker speelt bij de trainer.”

“Hij zal nooit een Ryan Thomas of Mauro Júnior worden”, ging Afellay verder, doelend op de speelstijl van de twee middenvelders van PSV. “Hij is een creatieve speler en die moet je creatief laten. Maar maak die vuile meters, toon gewoon normaal gedrag. Zorg ervoor dat je op tijd komt, leef voor je sport. Hij heeft zelf eens aangegeven dat hij niet wist hoe het was om een professional te zijn. Dat zijn wel uitspraken.” Afellay benadrukt dat Ihattaren nog een jonge jongen is en de wereld aan zijn voeten heeft liggen.

“Alles en iedereen probeert je daarbij te helpen”, vervolgde de oud-middenvelder van onder meer PSV en Barcelona. “Maar ja, tegenwoordig zijn ze allemaal bro’s van elkaar, ze durven elkaar niet de waarheid te zeggen. Het gaat van: bro dit, bro dat. Maar je moet elkaar ook de waarheid zeggen. Hij heeft genoeg mensen om zich heen, maar blijkbaar vertellen zij hem niet de waarheid.” Afellay speelde bij PSV nog samen met Ihattaren en reed hem dagelijks naar de training. Sinds het talent een rijbewijs heeft, rijdt hij zelf naar de training en is er geen contact meer met Afellay.

PSV bracht afgelopen zondag voorafgaand aan de wedstrijd tegen Ajax een statement naar buiten over Ihattaren en de reden dat hij buiten de wedstrijdselectie werd gelaten. “Een club weet dat hij een bepaalde marktwaarde vertegenwoordigt. Dan breng je natuurlijk niet zo’n statement naar buiten. Dan moet je het wel heel erg bont hebben gemaakt", aldus een kritische Afellay.