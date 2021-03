St. Juste werd door oma op de hoogte gebracht van plek in voorselectie

Zondag, 7 maart 2021 om 22:50

Jeremiah St. Juste werd zondag door bondscoach Frank de Boer voor het eerst opgenomen in de voorselectie van Oranje. De 24-jarige verdediger van FSV Mainz 05 vertelt in gesprek met ESPN dat hij dankzij een appje van zijn oma op de hoogte werd gebracht van zijn uitverkiezing in de voorselectie voor de interlands tegen Turkije, Letland en Gibraltar.

St. Juste krijgt in het interview met ESPN dat de vraag hoe hij te weten kwam dat hij deel uitmaakt van de voorselectie van Oranje. “Eigenlijk op het moment dat het bekendgemaakt werd, toen kreeg ik een appje van mijn oma. ‘Top, top’, met de voorselectie van het Nederlands elftal. Een appje van mijn oma, ze is altijd op de hoogte. Ik was verrast, dus ik ging het even op internet bekijken en toen zag ik het zelf ook. Oma bracht me op de hoogte, ja.”

“Er zijn heel veel felicitaties binnengekomen, mijn telefoon is nog steeds bezig. Veel mensen weten hoe hard ik werk en het is mooi dat het op deze manier loont, dat ze me in de gaten houden”, gaat de verdediger verder. De voormalig international van Jong Oranje verliet Feyenoord in de zomer van 2019 voor Mainz, waar hij dit seizoen 24 officiële wedstrijden speelde. St. Juste speelt bij de laagvlieger in de Bundesliga doorgaans als centrale verdediger.

“Je hoopt dat je wordt gevolgd”, beaamt St. Juste als hij de vraag krijgt of hij de uitverkiezing in de voorselectie van Oranje verwacht had. “Maar ja, ik was blij verrast. Hoe kun je het verwachten als je nog nooit bij de selectie hebt gezeten? Ik werk heel hard en het gaat de afgelopen tijd goed bij Mainz met mij persoonlijk, dus je hoopt het wel. Maar ik was wel echt blij verrast.”