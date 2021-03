Joey Veerman ontbreekt nog steeds op eigen verzoek bij Jong Oranje

Zondag, 7 maart 2021 om 22:23

Joey Veerman behoort niet tot 36-koppige voorselectie van Jong Oranje voor het EK in Hongarije en Slovenië. Het management van de 22-jarige middenvelder laat aan Voetbal International weten dat zijn situatie onveranderd is ten opzichte van de vorige interlandperiode. Toen liet Veerman weten dat hij vanwege privéredenen zijn tijd in interlandperiodes anders wilde besteden.

Bondscoach Erwin van de Looi kreeg in november veel vragen over de afwezigheid van Veerman in de selectie voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Wit-Rusland en Portugal. “Allereerst wil ik zeggen dat ik het een eer vind om voor Jong Oranje uit te komen. Vanwege privéredenen wil ik mijn tijd in de interlandperiodes voorlopig anders besteden. Dit is de reden dat ik niet ben opgeroepen”, liet Veerman destijds op de website van zijn club sc Heerenveen weten.

“Ik focus mij de komende tijd op sc Heerenveen en hoop op een later moment mijn land te kunnen en mogen vertegenwoordigen”, aldus Veerman. In deze situatie is nu geen verandering gekomen. “Joey Veerman zit niet bij de voorselectie van Jong Oranje voor het EK Onder-21”, schrijft Reon Boeringa, journalist van Voetbal International, op Twitter. “Zijn management laat desgevraagd weten dat de situatie van de vorige interlandperiode - toen hij op eigen verzoek vanwege persoonlijke omstandigheden niet werd opgeroepen - nog altijd van kracht is.”

Veerman is wel speelgerechtigd voor het EK van komende zomer, want daar mogen spelers aan deelnemen die geboren zijn na 1 januari 1998. De middenvelder van Heerenveen werd geboren op 19 november 1998. Van de Looi nam onder meer Mohamed Ihattaren, Brian Brobbey en Devyne Rensch wél op in zijn voorselectie voor het EK, dat in twee delen wordt afgewerkt. De groepsfase wordt van 24 tot en met 31 maart afgewerkt. De finaleronde staat van 31 mei tot 6 juni op het programma.