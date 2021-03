Gareth Bale en Harry Kane spelen hoofdrol bij overwinning Spurs

Zondag, 7 maart 2021 om 22:10 • Yanick Vos • Laatste update: 22:12

Tottenham Hotspur heeft zondagavond drie punten overgehouden aan de ontmoeting met Crystal Palace. Op eigen veld was het team van manager José Mourinho met 4-1 te sterk in een wedstrijd waar Gareth Bale en Harry Kane de absolute uitblinkers waren. Kane is de eerste speler van Tottenham sinds Jürgen Klinsmann in 1998 die twee keer scoor en twee assists levert in een Premier League-wedstrijd. Steven Bergwijn zat na een afwezigheid van drie duels in de competitie weer bij de wedstrijdselectie, maar bleef negentig minuten op de bank.

Tottenham trok het initiatief vanaf de aftrap naar zich toe en kwam na 25 minuten spelen verdiend op voorsprong. De achterhoede van Crystal Palace werd in de opbouw onder druk gezet en het was Lucas Moura die de bal hoog op het veld veroverde. Hij stuurde Kane de diepte in, die het overzicht bewaarde en oog had voor Bale bij de tweede paal. Voor laatstgenoemde was het een koud kunstje om de bal geheel vrijstaand tegen de touwen te werken. De ploeg van Roy Hodgson deed op slag van rust nog wat terug via Christian Benteke. Vlak voor het rustsignaal kopte hij de 1-1 binnen op aangeven van Luka Milivojevic.

In het tweede bedrijf nam Tottenham afstand van Crystal Palace en dat deed het aan de hand van Kane en Bale. Laatstgenoemde zette na 48 minuten spelen op de rechterflank een aanval op en snelde het strafschopgebied in. Een hoge voorzet vanaf de linkerflank kwam bij de tweede paal terecht bij Kane, die met het hoofd aflegde op Bale: 2-1. Enkele minuten later tekende Kane zelf voor het mooiste doelpunt van de avond. Hij zag doelman Guaita iets te ver voor zijn doel staan en probeerde het van afstand. Met een geplaatst schot in de kruising bracht hij de marge op twee.

Crystal Palace gaf niet op en met name invaller Wilfried Zaha deed er alles aan om er nog een wedstrijd van te maken. Twintig minuten voor tijd was hij dicht bij de aansluitinstreffer, maar zijn schot kwam terecht op de paal. Verolgens was het aan de andere kant van het veld wel raak. Heung-Min Son deed van zich spreken met een assist op Kane: 4-1. De wedstrijd was gespeeld en dat zag Mourinho ook; de trainer haalde Bale en Kane naar de kant. Door de overwinning klimmen the Spurs van de achtste naar de zesde plaats op de ranglijst.