1000 ‘supporters’ zien Platje De Graafschap in blessuretijd zege bezorgen

Zondag, 7 maart 2021 om 21:57 • Chris Meijer • Laatste update: 22:04

De Graafschap heeft ternauwernood puntverlies tegen FC Eindhoven afgewend. Het duel in Doetinchem stevende heel lang af op een doelpuntloos gelijkspel, waardoor de Superboeren naaste achtervolger Almere City weer dichterbij hadden kunnen zien komen. Invaller Melvin Platje bezorgde De Graafschap met zijn eerste doelpunt sinds zijn terugkeer naar Nederland echter toch nog een 1-0 overwinning.

Op De Vijverberg zaten zondag duizend kartonnen ‘supporters’. Met de actie ‘Smoel op de Stoel’ werden de deze stoelen verkocht om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Duizend fans kochten een stoel om in kartonnen vorm bij het duel tussen De Graafschap en FC Eindhoven aanwezig te kunnen zijn. De spelers van de Superboeren kwamen tevens in speciale shirts het veld op, die na het duel geveild zullen worden voor het goede doel. Na de zege van Almere City, dat vrijdag met 4-1 won van Excelsior, moet De Graafschap zien te winnen om de voorsprong op de nummer drie van de Keuken Kampioen Divisie weer naar vier te tillen.

Prachtig om te zien, al deze smoelen op De Vijverberg! ?? De Achterhoek zet kanker buitenspel ?#samen #GRAein ??? pic.twitter.com/3AA17Zqng3 — De Graafschap (@DeGraafschap) March 7, 2021

De eerste kans van het duel was echter voor middenmoter FC Eindhoven, via Dico Jap Tjong. Gaandeweg het duel werd De Graafschap sterker, wat resulteerde in mogelijkheden voor Ralf Seuntjens en Daryl van Mieghem. Toch slaagde FC Eindhoven er in om relatief eenvoudig zonder kleerscheuren de rust te halen. Ook in de eerste fase van de tweede helft had De Graafschap het overwicht, maar tot grote kansen leidde dat amper. Van Mieghem zag met een klein uur op de klok een schot geblokt worden.

Het antwoord is: ja! Platje zorgt met een late treffer voor de drie punten bij @DeGraafschap. #?? #graein pic.twitter.com/3nzXrmyIgU — ESPN NL (@ESPNnl) March 7, 2021

Ondertussen kwam FC Eindhoven er in de omschakeling gevaarlijk uit, al werd een inzet van Jasper Dahlhaus op tijd verijdeld. Namens de thuisploeg kregen Jasper van Heertum en Danny Verbeek in de fase erna mogelijkheden, maar zij wisten doelman Ruud Swinkels niet echt in de problemen te brengen. De sluitpost werd tien minuten voor tijd wél op de proef gesteld door invaller Melvin Platje, al werd hij later ook teruggevlagd voor buitenspel. Nadat Verbeek nog een kans had laten liggen, bezorgde Platje De Graafschap in blessuretijd een overwinning. De van Bali United gehuurde aanvaller volleerde op aangeven van Van Mieghem de enige treffer van het duel binnen.