Spelersgroep werd verrast door statement van PSV over Mohamed Ihattaren

Zondag, 7 maart 2021 om 20:37 • Chris Meijer

Mohamed Ihattaren maakte zondag weer deel uit van de wedstrijdselectie voor het duel met Fortuna Sittard (1-3 zege), nadat hij vorige week tegen Ajax vanwege een disciplinaire schorsing niet van de partij was. PSV lanceerde kort voor het duel met de Amsterdammers een statement waarin werd gerept over de rol van de voltallige staf, spelersgroep en directie in de begeleiding van Ihattaren. Denzel Dumfries, aanvoerder van de Eindhovenaren, zegt nu in gesprek met de NOS dat hij verrast werd door het statement van PSV.

PSV gaf kort voor het duel met Ajax (1-1) tekst en uitleg via Instagram tekst en uitleg over de schorsing van Ihattaren. "Mohamed Ihattaren maakt geen deel uit van de selectie van PSV. Die beslissing heeft de club eerder dit weekend genomen", schreef PSV. "De voltallige staf, spelersgroep en directie heeft er de afgelopen periode alles aan gedaan om Ihattaren te ondersteunen en van waarde te laten zijn voor PSV. Die mogelijkheid heeft hij niet aangegrepen. PSV heeft daarom besloten dat de negentienjarige middenvelder dit weekend geen deel uitmaakt van de A-selectie."

Dumfries wordt een week later na het duel met Fortuna Sittard (1-3 zege), waarin Ihattaren als invaller binnen de lijnen kwam, door de NOS gevraagd naar het statement van PSV. “Mohamed zat altijd in mijn hart. Dat is een verklaring van PSV, daar sta ik buiten. Ik probeer Mo altijd te helpen waar ik kan. In die zin zal ik dat altijd blijven doen, los van de verklaring”, geeft Dumfries te kennen.

“Om heel eerlijk te zijn: ik wist zelf ook niet van de verklaring. Ik denk dat PSV wel altijd vanuit de club praat, niet vanuit de spelersgroep. Maar goed, voor ons was het geen big deal”, gaat Dumfries verder. “Of we verrast waren? Uiteraard ben je wel een beetje verrast. Maar wat ik zeg: no big deal, Mo weet hoe we hem als spelersgroep proberen te steunen en wijzer te maken in bepaalde aspecten. Maar als de club een beslissing neemt, is het de club. Daar staat de spelersgroep buiten.”

Dumfries wordt vervolgens gevraagd of hij in de dagen erna nog gesproken heeft over de gang van zaken rond Ihattaren. “Je komt wel even bij elkaar, want het was pittig en er werd het een en ander over geschreven. Ik denk dat het wel logisch is. Vanuit de spelersgroep heb ik een goede band met de directie. Dan gaat het niet sudderen, we hebben juist een open verstandhouding en zoiets bespreken we open. Het is uiteraard uitgepraat, op dat moment was het al geen issue.”