Manchester United maakt einde aan weergaloze reeks Manchester City

Zondag, 7 maart 2021 om 19:22 • Yanick Vos • Laatste update: 19:56

Manchester United heeft Manchester City de eerste nederlaag sinds 21 november 2020 toegebracht. In het Etihad Stadium was de ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer met 0-2 te sterk door doelpunten van Bruno Fernandes en Luke Shaw. Door de nederlaag komt er een einde aan een indrukwekkende serie van the Citizens, die liefst 21 wedstrijden op rij wisten te winnen in alle competities. Ondanks de verliespartij heeft City nog altijd een voorsprong van elf punten op United, de nummer twee van de Premier League.

De wedstrijd was pas 33 seconden onderweg toen de bal al op de stip ging. Gabriel Jesus ging in de fout door Anthony Martial van achteren neer te halen in het strafschopgebied. Vanaf elf meter tekende Bruno Fernandes voor het vroege openingsdoelpunt. Manchester City-keeper Ederson Moraes koos de goede hoek, maar de inzet van de Portugese middenvelder was te hard voor de sluitpost. Het doelpunt na 101 seconden was de snelste tegentreffer voor City ooit in een competitiewedstrijd in het Etihad Stadium. De ploeg van Josep Guardiola kon op jacht naar de gelijkmaker en nam het initiatief, maar desondanks slaagde de koploper van de Premier League er niet in om de stand gelijk te trekken.

2 - Today is the first time that both Liverpool and Manchester City have lost a home @premierleague game on the same day since March 3rd, 2007, when Liverpool lost to Man Utd under Rafael Benítez and Man City to Wigan under Stuart Pearce. Rest. pic.twitter.com/9JHXWyAP0u — OptaJoe (@OptaJoe) March 7, 2021

In de tweede helft klopte Manchester City nadrukkelijker op de deur. Riyad Mahrez was dicht bij de gelijkmaker, maar was het juist United dat wist te scoren. Na vijftig minuten spelen bracht Marcus Rashford de bal bij Luke Shaw, die vanbinnen het strafschopgebied een gaatje wist te vinden en Ederson passeerde in de verre hoek. De doorgaans hechte defensie van City had het moeilijk tegen the Red Devils. Niet lang na de 0-2 kreeg Martial een enorme kans om de marge op drie te brengen. De Fransman mocht alleen af op Ederson, maar schoot de bal recht op de keeper. Doordat Martial weigerde de trekker over te halen, hield City hoop op een resultaat. In de slotfase kreeg de thuisploeg ook genoeg kansen om wat terug te doen, maar de bal wilde er niet in voor het team van Guardiola.

Invaller Phil Foden had nog de beste kans voor City, dat het nog altijd zonder de van een blessure herstellende Nathan Aké moet doen. Met nog een kwartier op de klok schoot Foden vanuit de draai naast. Niet lang daarna liet Raheem Sterling een grote kans op de aansluitingstreffer liggen. Een kopkans was vervolgens niet aan John Stones besteed. In de slotfase drong de lijstaanvoerder aan, maar zonder het gewenste resultaat. Manchester United, waar Donny van de Beek door een blessure ontbrak in de wedstrijdselectie, hield relatief eenvoudig stand in de Manchester Derby. Het team van Solskjaer doet zodoende uitstekende zaken in de strijd om Champions League-voetbal. Manchester City krijgt woensdag de kans om zich te herstellen, thuis tegen Southampton.