Kenneth Perez: ‘Voetballen kan hij, maar alle grote clubs lezen of zien dit’

Zondag, 7 maart 2021 om 19:21 • Chris Meijer

Vitesse won zondagmiddag zonder Riechedly Bazoer met 2-1 van AZ. Kenneth Perez en Ronald de Boer roemen het besluit van trainer Thomas Letsch om de 24-jarige verdediger disciplinair te schorsen na een incident op de training van afgelopen vrijdag. Tegelijkertijd concluderen de analisten in het programma Dit was het Weekend van ESPN dat het incident ‘enorm zonde’ voor Bazoer is.

Bazoer zou op de training van vrijdag hebben nagetrapt bij ploeggenoot Daan Huisman en ging daarna verbaal de strijd aan met Letsch en aanvoerder Remko Pasveer, zo berichtte de Gelderlander. Letsch heeft Bazoer daarop geschorst voor het duel met AZ. De Telegraaf voegde later toe dat Bazoer onmiddellijk berouw toonde, maar dat de spelersgroep van mening was dat er een schorsing moest volgen.

“Ik vind het een sterk signaal van een coach”, zo geeft De Boer te kennen. “Er zijn normen en waarden, daar heeft hij zich niet aan gehouden. Als je gaat marchanderen.. Natuurlijk is het lekker dat je wint. Dan kun je laten zien dat de sterkhouders belangrijk zijn, maar dat ze ook zonder hen kunnen. Het mes snijdt aan twee kanten, in mijn ogen.”

“Je wordt er sterker van als trainer, ongeacht of je wint of verliest. Je krijgt het respect van de spelersgroep, want jij stelt de norm vast. Van wat mag wel en wat mag niet? Daar moet je niet aan tornen. Een trainer is de belangrijkste man, de leider van het team. Niet alleen van Bazoer, maar van het hele team”, gaat Perez verder. De Boer noemt het ‘cruciaal’ dat Vitesse in eigen stadion won van AZ. Perez vraagt aan zijn collega wat er was gebeurd als Vitesse niet had gewonnen.

“Dit is cruciaal voor plek twee. Als je dit niet had gewonnen, was plek twee uit zicht geweest. Nu heb je dat wel. Sommige mensen kunnen zeggen dat Letsch laat zien wie de baas is. Maar er zijn ook Vitesse-fans of mensen in de bestuurskamer die misschien zeggen dat hij even met Bazoer had moeten praten. Geef hem een boete, bijvoorbeeld”, reageert De Boer. Perez stelt dat Letsch daarom juist de trainer is.

“Je hebt tot hier en niet verder, ik denk niet dat Bazoer voor de eerste keer uit het niets iets deed”, zegt de Deense analist. “Het is gewoon zonde, dat hij nu weer in een kwaad daglicht komt door zichzelf en de algemene mening over hem teruggeworpen wordt. Voetballen kan hij, maar alle grote clubs lezen of zien dit. Hij heeft dromen en een idee over waar hij moet voetballen.” De Boer deelt die mening en benadrukt dat Bazoer het ‘snot voor zijn ogen werkt’.

Pasveer, die het afgelopen vrijdag met Bazoer aan de stok zou hebben gekregen, wordt na afloop van het duel met AZ eveneens gevraagd naar het voorval. “Er is niks aan de hand. Morgen (maandag, red.) is hij er weer bij en dan gaan we vol gas vooruit. Ik heb nooit ruzie met jongens en ook niet met Bazoer, ik mag hem heel graag”, reageert de doelman annex aanvoerder van Vitesse in gesprek met ESPN. “Misschien was dit even nodig. Aan de andere kant: je ziet dat wij als team opstaan. Helemaal Enzo (Cornelisse, red.), die op zijn positie staat en het heel goed heeft gedaan. Dat geeft wat extra energie."