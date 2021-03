Vitesse sluit roerige dagen af met knappe overwinning op AZ

Zondag, 7 maart 2021 om 18:34 • Chris Meijer

Na een aantal roerige dagen is Vitesse er zonder Riechedly Bazoer in geslaagd om te winnen van AZ. Door doelpunten van Loïs Openda en Jacob Rasmussen boekten de Arnhemmers in het eigen GelreDome een 2-1 overwinning, waar Jesper Karlsson nog wat terugdeed namens de bezoekers. Vitesse passeert dankzij de zege Feyenoord weer op de ranglijst en nadert nummer drie AZ tot op één punt. De Alkmaarders zien de achterstand op nummer twee PSV daarentegen oplopen tot vijf punten.

Voorafgaand aan het duel tussen Vitesse en AZ werd er voornamelijk gesproken over Bazoer, die disciplinair geschorst was na een incident op de training van vrijdag en in de basiself vervangen werd door Enzo Cornelisse. De Arnhemmers werkten juist aanvankelijk met een goed gevoel toe naar het treffen met AZ - dat voor de aftrap met vier punten meer de derde plaats in de Eredivisie bezette - nadat afgelopen dinsdag ten koste van VVV-Venlo de finale van de TOTO KNVB Beker bereikt werd. AZ won daarentegen vorige week van Feyenoord en nam daardoor enige afstand van de Rotterdammers op de ranglijst.

In het eerste kwartier van het duel vielen er over en weer twee speldenprikjes te noteren: een gevaarlijke steekpass van Calvin Stengs op Dani de Wit werd ternauwernood onschadelijk gemaakt, terwijl een schot van Openda gekraakt werd. Met vijftien minuten op de klok kreeg Vitesse de eerste grote kans van het duel. Openda snoepte de bal af bij Timo Letschert en zag zijn schot vervolgens gekeerd worden door doelman Marco Bizot. De rebound kwam via Oussama Tannane voor de voeten van Matús Bero, maar andermaal kwam de sluitpost van AZ als winnaar uit de strijd.

Na 31 minuten spelen kwam Vitesse op voorsprong. Een voorzet van Eli Dasa werd verlengd door Bruno Martins Indi, waarna Openda bij de tweede paal de bal tegen de touwen kon werken. Na de openingstreffer liet ook Vitesse zich nadrukkelijk zien in het laatste kwartier van de eerste helft. Een schot van Owen Wijndal zeilde maar net over. Kort daarna fungeerde de vleugelverdediger als aangever, toen hij Jonas Svensson bij de tweede paal vond. De Noorse rechtsback, die terug is na weken afwezig te zijn geweest met een bovenbeenblessure, schoot de bal echter op de lat.

Direct na rust kwam Vitesse goed weg, toen Openda niet zelfzuchtig was, Maximilian Wittek wilde bedienen en daarmee Letschert in de gelegenheid stelde om nog op het laatste moment redding te brengen. Even later zorgde Rasmussen aan de andere kant voor een vergelijkbare redding, toen Calvin Stengs de bal na een fraaie kap voor het inschieten leek te hebben. Ook Armando Broja was in de eerste fase na rust dicht bij een doelpunt, maar zijn schot ging maar net langs de verkeerde kant van de paal.

AZ had in de tweede helft moeite om tot grote kansen te komen en kreeg wel kleine mogelijkheden via Myron Boadu en Dani de Wit, maar zag Vitesse met nog ruim een kwartier te gaan de marge verdubbelen. Een perfect aangesneden vrije trap van Tannane werd door Rasmussen achter Bizot gekopt: 2-0. Dat het nog spannend werd, was te danken aan Cornelisse. De vervanger van Bazoer trok aan de noodrem toen Boadu één-op-één leek te gaan met doelman Remko Pasveer en ontving een rode kaart van scheidsrechter Pol van Boekel.

De spanning was helemaal terug toen AZ vrijwel direct na de rode kaart voor Cornelisse de aansluitingstreffer produceerde. Een fraai passje van Teun Koopmeiners vond Karlsson, die in het strafschopgebied wist te controleren en doeltreffend uithaalde. Doordat Openda verzuimde om na een andermaal puntgave vrije trap van Tannane de marge weer naar twee te tillen, bleef het tot het laatste fluitsignaal spannend. Tot de gelijkmaker wist AZ echter niet meer te komen, waardoor de strijd om plek drie in de Eredivisie weer volledig open ligt.