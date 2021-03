Barcelona juicht na derby tussen Atlético Madrid en Real Madrid

Zondag, 7 maart 2021 om 18:10 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 18:16

De kraker tussen Atlético Madrid en Real Madrid in LaLiga heeft geen winnaar opgeleverd. De stadsderby van zondag in het Wanda Metropolitano eindigde in 1-1: Luis Suárez opende al vrij snel de score voor de koploper, die niet kon voorkomen dat Karim Benzema in de slotminuten de eindstand bepaalde. Barcelona, dat zaterdag met 0-2 van Osasuna won, is zodoende de grote winnaar van het weekend. Atlético heeft nu drie punten meer én een wedstrijd minder dan de Catalanen, terwijl Real Madrid met een wedstrijd meer een achterstand van vijf punten op de stadsgenoot moet goedmaken.

Atlético startte met veel meer intensiteit aan de wedstrijd en de bal bleef dan ook niet lang in het bezit van Real Madrid. Na veertien minuten spelen kreeg het team van Diego Simeone loon naar werken. Marcos Llorente had vrij baan aan de rechterkant toen Nacho Fernández met een sliding nét te laat bij de bal was: de aanvaller gaf de bal precies op het juiste moment aan Suárez, die simpel bij Raphaël Varane was weggelopen en de bal vervolgens diagonaal langs Thibaut Courtois schoot. Het was voor el Pistolero alweer zijn twaalfde treffer in achttien ontmoetingen met Real Madrid: 1-0.

???? ?????????????????? ?? Luis Suárez prikt 'm prachtig binnen met buitenkant voet ?? Uiteraard gaat @elsierd los: 1-0 voor Atlético tegen rivaal Real ??#ZiggoSport #LaLiga #AtletiRealMadrid pic.twitter.com/Ga0TGDr5Bk — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 7, 2021

Zinédine Zidane keek noodlijdend toe hoe Real Madrid moeite had om het doelgebied van Jan Oblak te bereiken én gevaarlijk te zijn. De doelman hoefde in de eerste 45 minuten amper in actie te komen: alleen een schot van Casemiro van afstand bracht de Sloveen in problemen. Het venijn zat in de minuten voor de pauze toen Real Madrid een strafschop claimde na een handsbal van Felipe. Scheidsrechter Alejandro Hernández Hernández weigerde naar de stip te wijzen, ook niet na het bekijken van het moment op het beeldscherm. De arbiter stelde dat de handsbal van de verdediger niet bewust was. Het leidde tot woede bij de spelers van Real Madrid en zelfs tot een vreugdedans bij Simeone.

Het artikel gaat verder onder de video Zidane: 'Benzema brengt een lach op het gezicht van elke voetballiefhebber' Meer videos

De stadsderby ging na rust op en neer: Nacho kopte de bal uit een voorzet van Casemiro recht in de handen van Oblak en Courtois redde in een één-tegen-één-situatie met Yannick Ferreira Carrasco, waarna Llorente het leer over het doel schoot. Een minuut later was de Belg opnieuw belangrijk toen hij een schot van Suárez keerde en net iets eerder bij de bal was alvorens de Uruguayaan de rebound had kunnen verzilveren. Simeone en Zidane kozen rond een uur spelen voor de eerste wijzigingen: Saúl Ñiguez en Joao Félix in de plaats van Thomas Lemar en Ferreira Carrasco aan de kant van los Colchoneros , terwijl bij het bezoek Rodrygo en Marco Asensio plaatsmaakten voor Vinicius Junior en Federico Valverde.

Karim Benzema! ?? De Franse spits is helemaal terug en snijdt door het hart van de Atlético-defensie ?? Het blijft daarmee bij 1-1 in het Wanda Metropolitano ???#ZiggoSport #SerieA #AtletiRealMadrid pic.twitter.com/g4vCPhjTur — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 7, 2021

Real Madrid werd sterker naarmate de tweede helft vorderde. Oblak keerde een schot van Valverde en zag daarna hoe een inzet van Karim Benzema maar net naast ging. Een minuut later kreeg de Fransman de kans om zich te revancheren, maar Oblak stond met twee geweldige reflexen een gelijkmaker in de weg. Oblak bleef Atlético op de been houden toen hij ook een vrije trap van Benzema keerde, maar uiteindelijk moest hij zich toch gewonnen geven. Na een heerlijke combinatie met Casemiro tekende de Fransman voor de 1-1 en dat was ook meteen de eindstand.