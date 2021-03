Spandoek in Johan Cruijff ArenA wekt verbazing: ‘Dat Ajax dit toestaat’

Zondag, 7 maart 2021 om 17:17 • Laatste update: 17:30

Een spandoek dat zondagmiddag prominent in de Johan Cruijff ArenA hing, is niet bij iedereen in goede aarde gevallen. Achter een van beide doelen hing tijdens de wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen (3-1) een zwart doek met de tekst 'RIP Polletje', een verwijzing naar de overleden Martin van de Pol, een veroordeelde crimineel die donderdag werd doodgeschoten in Amsterdam-Zuidoost.

Voorafgaand aan de wedstrijd toonde de F-Side van Ajax bij de ingang van het stadion een spandoek ter ere van Polletje, zoals de bijnaam van Van de Pol luidde. Dat doek was tijdens de wedstrijd prominent te zien in de Johan Cruijff ArenA. Van de Pol werd in 2000 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor het doodschieten van vier mannen in een seksclub in Haarlem, maar in hoger beroep werd zijn straf verlaagd tot vijftien jaar cel. Hij was al sinds de jaren tachtig een invloedrijke figuur binnen de F-Side.

"Toch opvallend dat Ajax toestaat dat er een spandoek met "RIP Polletje" hangt. Over de doden niets dan goed?", vraagt een supporter van Ajax zich af op Twitter. "Dat het bij een beursgenoteerd bedrijf anno 2021 gewoon helemaal koosjer is om een geliquideerde crimineel te eren", merkt een andere twitteraar op. Er klinkt kritiek op de directie van Ajax, die in de ogen van sommige socialmediagebruikers had moeten ingrijpen. "Dat de Ajax-directie dit toestaat", verzucht een twitteraar. Demi spreekt van 'idioterie'. "Achterlijk dat de club zich hiermee wil linken. Ontiegelijk ordinair. En dit zeg ik als Ajacied."

'Polletje' was een geliefd en gevreesde persoon binnen Ajax. Hij zou medesupporters hebben mishandeld en bedreigd, perste hooligans af en raakte diep in de coke- en pillenhandel. Hoewel veel leden van de F-Side hem nog wel respecteerden en zagen als 'strijder', die er niet voor terugdeinsde om met andere supportersgroepen op de vuist te gaan, was er bij de 'oude harde kern' meer onvrede over zijn drieste optreden. Nadat een lid hem tegen de grond sloeg, werd zijn invloed tanende. Van de Pol was steeds minder te vinden in het stadion dat op een steenworp afstand ligt van de plek waar hij donderdag door een onbekend persoon werd doodgeschoten, toen hij zijn zevenjarige dochter van school haalde.