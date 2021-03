Konterman krijgt bij PEC-debuut in 93ste minuut harde dreun te verwerken

Zondag, 7 maart 2021 om 16:27 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:36

Bert Konterman zal ongetwijfeld met een katerig goed gevoel terugkijken op zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer van PEC Zwolle. De nummer twaalf in de Eredivisie leek zondagmiddag namelijk een verdienstelijk punt over te houden aan de uitwedstrijd tegen het betere Heracles Almelo, dat in blessuretijd echter alsnog keihard toesloeg: 2-1. In de toegevoegde tijd was Luca de la Torre met de winnende treffer de grote held van Heracles.

Na achttien minuten had Sinan Bakis Heracles de ideale start kunnen bezorgen in het thuisduel met PEC. De spits had een vrije doortocht richting Xavier Mous, maar diens inzet werd op vakkundige wijze gepareerd door de keeper van de bezoekers. Slechts een minuut later liet Bakis een haast niet te missen kans onbenut. Op slechts twee meter van het doel van PEC faalde de Turkse aanvaller van Duitse afkomst in de afronding. Na 22 minuten spelen in Almelo was er tegenslag voor Konterman en PEC, toen Rico Strieder geblesseerd afhaakte. Yuta Nakayama was zijn vervanger op het middenveld.

Bakis faalde halverwege de eerste helft wederom in kansrijke positie, met wederom Mous als de grote held van PEC. In blessuretijd van de eerste helft leek Heracles alsnog op de verdiende 1-0 voorsprong te komen. Noah Fadiga schoot raak na goed combinatiespel van de thuisspelende ploeg. Arbiter Bas Nijhuis oordeelde na overleg met de VAR echter dat er een buitenspelsituatie was voorafgaand aan het doelpunt van Fadiga, waardoor beide teams met een 0-0 tussenstand aan de rust begonnen. Heracles kwam in de tweede helft opnieuw beter voor de dag en het overwicht resulteerde na een uur spelen in de 1-0 voorsprong. Giacomo Quagliata bediende Rai Vloet op maat en laatstgenoemde rondde vervolgens beheerst af.

De euforie aan Almelose zijde was echter van korte duur, want PEC trok de stand in de 63ste minuut alweer gelijk. De eerste kans van de hele wedstrijd was een prooi voor de alerte Mustafa Saymak: 1-1. Heracles rechtte de rug en dacht twee minuten na de gelijkmaker wederom op voorsprong te komen. Delano Burgzorg kapte Sam Kersten uit en liet daarna ook Mous kansloos met een geplaatst schot. Nijhuis constateerde na overleg met de VAR echter opnieuw een buitenspelgeval, waardoor er wederom een streep ging door een doelpunt van Heracles.

In de slotfase pasten Konterman en zijn collega Frank Wormuth nog de nodige wissels toe. Bij PEC verschenen Immanuel Pherai, Mike van Duinen en Reza Ghoochannejhad nog binnen de lijnen, als vervangers van Benson Manuel, Virgil Misidjan en Thomas Buitink. Aan de kant van Heracles moest onder meer Bakis plaatsmaken en kreeg Ahmed Kutucu de kans om zich tot matchwinner te ontpoppen. In de 93ste minuut ging het toch nog mis voor PEC, met niet Kutucu maar De la Torre met het winnende doelpunt voor Heracles, dat de elfde plaats verstevigt met de late zege in eigen huis. PEC blijft op de twaalfde plaats steken na 25 competitieduels.