Pieters, vrouw en ongeboren kind mikpunt na veelbesproken handsbal

Zondag, 7 maart 2021 om 15:55 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:56

Erik Pieters is zaterdag onheus bejegend via Instagram na zijn hoofdrol in de slotfase van het duel tussen Burnley en Arsenal. De verdediger zag in de slotfase, bij een 1-1 stand, een strafschop tegen zich gegeven worden en de linksback moest tevens met een rode kaart vertrekken. Hij kwam uiteindelijk echter met de schrik vrij en mocht na inmenging van de VAR blijven staan. Woedende Arsenal-supporters richtten zich vervolgens op sociale media tot de Nederlander, waarbij zowel Pieters als zijn vrouw en ongeboren kind het moest ontgelden.

Het veelbesproken moment vond plaats in de 83e minuut, toen Pieters volgens scheidsrechter Andre Marriner een schot van Nicolas Pépé blokte met zijn hand en daarmee een treffer van Arsenal voorkwam. De Nederlander kreeg rood en Arsenal een strafschop. De VAR oordeelde echter dat de bal op de schouder van Pieters was terechtgekomen en dus bleef Arsenal met lege handen achter: geen overtalsituatie én geen strafschop. Het duel zou uiteindelijk eindigen in een 1-1 gelijkspel, mede door een afgrijselijke blunder van Granit Xhaka, die Burnley de gelijkmaker cadeau deed op slag van rust.

We are aware of online abuse directed at Erik Pieters following yesterday’s game. Thanks to all who have highlighted it. We are in contact with all relevant parties and offering our support to Erik and his family. — Burnley FC (@BurnleyOfficial) March 7, 2021

Na afloop van het duel hadden fans van Arsenal het gemunt op Pieters, die via Instagram allerlei beledigingen over zich heen kreeg. Daarbij moest zijn vrouw, lingeriemodel Nermina Pieters-Mekic, het ontgelden en kreeg ook hun ongeboren kindje het te verduren. “We zijn op de hoogte van online misdragingen in de richting van Pieters na afloop van de wedstrijd van gisteren”, liet Burnley weten in een reactie op Twitter. “Dank iedereen die het heeft opgemerkt. We staan in contact met alle betrokken partijen en bieden Erik en zijn familie hulp aan.”

De haatdragende berichten overschaduwden de positieve berichten, die Pieters ook kreeg na afloop van het duel waarin hij na een uur spelen binnen de lijnen kwam. “Mijn linksback maakt alle Arsenal-fans het leven zuur, wat een blok”, luidt een van de reacties. “Namens normale Arsenal-fans bied ik mijn excuses aan voor degenen die je lastigvallen en nare dingen roepen. Je bent een goede voetballer die niks verkeerd heeft gedaan. Kop omhoog”, schrijft iemand anders. Online wangedrag wordt de laatste tijd streng onder de loep genomen in Groot Brittanië, waar de overheid aanstuurt op boetes voor socialmedia-bedrijven als zij er niet in slagen om het probleem op te lossen.