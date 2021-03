Rangers FC grijpt landstitel en voorkomt historische prestatie Celtic

Zondag, 7 maart 2021 om 15:08 • Dominic Mostert • Laatste update: 15:15

Na negen jaar heeft Schotland een nieuwe landskampioen. Rangers FC stootte Celtic zondagmiddag van de troon zonder zelf in actie te komen: de concurrent verloor punten op bezoek bij Dundee United (0-0) en is daardoor niet meer in staat om de koppositie over te nemen. Het verschil tussen beide topclubs is twintig punten, met nog zes duels te gaan.

Celtic moest winnen om het onvermijdelijke titelfeest van Steven Gerrard en consorten uit te stellen. Voorafgaand aan de wedstrijd lieten supporters van Rangers een spandoek met de tekst 'Can you see us now?! #55Titles' rondvliegen boven het stadion van Dundee. Celtic vuurde liefst 27 schoten af, waarvan 12 op doel, maar wist niet te scoren tegen de nummer acht. Als dat wel was gelukt, had de beslissing kunnen vallen tijdens de wedstrijd tussen Celtic en Rangers op zondag 21 maart. De Old Firm zal die extra lading echter niet krijgen.

Celtic blijft zodoende verstoken van een tiende opeenvolgende landstitel, een prestatie die ongeëvenaard zou zijn in Schotland. Rangers, dat dit seizoen 28 wedstrijden won, 4 keer remiseerde en nog geen enkele nederlaag leed, pakt de 55ste landstitel uit de clubgeschiedenis, tegenover 51 titels voor Celtic. De club werd in 2012 teruggezet naar de vierde divisie en keerde in 2016 terug op het hoogste niveau.

Rangers, dat zaterdag al met 3-0 won van St. Mirren, maakt dit seizoen nog kans op meerdere prijzen. De ploeg van Gerrard zit nog in het nationale bekertoernooi en behoort in de Europa League tot de laatste zestien ploegen. Donderdag wacht in Schotland de eerste achtstefinalewedstrijd tegen Slavia Praag; een week later staat de return in Glasgow op het programma.