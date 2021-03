Ten Hag wil niet op stoel van bondscoach zitten: ‘Maar dat is zeker niet gek’

Zondag, 7 maart 2021 om 15:00 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:00

Het is nog onduidelijk of Daley Blind op tijd fit is voor de hervatting in de Europa League, donderdag tegen Young Boys. De multifunctionele verdediger moest zondag de thuiswedstrijd van Ajax tegen FC Groningen (3-1 overwinning) laten schieten vanwege een knieblessure en trainer Erik ten Hag vraagt zich na afloop van de zege in de Johan Cruijff ArenA af of Blind inzetbaar is in het eerste duel in de achtste finale van het Europese toernooi.

"Ben jij ervan overtuigd dat hij fit is voor donderdag?", krijgt Ten Hag als vraag van ESPN-verslaggever Pascal Kamperman. "Nee, daar ben ik niet van overtuigd", zegt de Ajax-trainer op stellige wijze. "Want als hij had kunnen spelen, dan had hij op het wedstrijdformulier gestaan." Kamperman haakt gelijk in op de stelling van Ten Hag. "Dus voor donderdag is hij nog een vraagteken?" Waarop de keuzeheer van de winnende ploeg kort en duidelijk antwoord: "Ja." Bij Ajax keerde Nicolás Tagliafico tegen Groningen terug als linksback, terwijl Edson Álvarez en Lisandro Martínez het hart van de Amsterdamse defensie vormden.

Het artikel gaat verder onder de video Stekelenburg: 'Hoop minstens zo belangrijk als Onana te zijn' Meer videos

"Eén speler wil ik er even uithalen: Maarten Stekelenburg", legt Kamperman voor aan Ten Hag. "Je ziet vaak bij keepers die lang niet gespeeld hebben, dat ze lang nodig hebben om weer hun niveau te krijgen, om weer scherp te zijn. Hoe verklaar jij dat hoe nu al zó goed is?" Ten Hag vindt het tijdstip van de vraag niet echt kloppen: "Dit was een vraag geweest voor in januari, niet niet meer." Kamperman komt gelijk met een stelling over de 38-jarige keeper op de proppen: "Eén of twee wedstrijden goed spelen is wat anders dan dat je gelijk de eerste twee maanden doortrekt, toch?"

"Hij zit nu weer in het ritme", zo luidt het antwoord van Ten Hag. "Je ziet hem van wedstrijd tot wedstrijd groeien. En dat is een prettige wetenschap. Hij straalt ontzettend veel rust en kwaliteit uit." Kamperman ziet wellicht kansen voor Stekelenburg wat betreft een terugkeer in het Nederlands elftal. "Ik zat te denken: Eigenlijk zou het helemaal niet gek zijn als hij bij Oranje zou zitten. Wat zou jij daarvan vinden?" Ten Hag wil echter niet te hard van stapel lopen met zijn doelman. "Dat is aan de bondscoach, ik zal niet op die stoel gaan zitten. Maar ik zou het zeker niet gek vinden." 58-voudig international Stekelenburg speelde in november 2016 tegen Luxemburg (1-3 overwinning) voor het laatst een interland namens het Nederlands elftal.