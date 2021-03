Karsdorp is Strootman de baas en doet uitstekende zaken voor CL-ticket

Zondag, 7 maart 2021 om 14:26 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:36

Een geslaagde middag voor Rick Karsdorp, die volgens verschillende Italiaanse media op het punt staat om zijn contract bij AS Roma te verlengen tot medio 2025. De rechtsbenige vleugelverdediger wist zondagmiddag met Roma met 1-0 te winnen van het Genoa van Kevin Strootman. Drie zeer belangrijke punten voor de thuisclub, want dankzij de overwinning in het eigen Stadio Olimpico is de vierde plaats in de Serie A overgenomen van Atalanta. Deze plek geeft aan het einde van het seizoen recht op deelname aan de Champions League.

Aan Atalanta de loodzware taak om het verschil van één punt (50 om 49) maandagavond goed te maken in de uitwedstrijd tegen koploper Internazionale. Roma kan in ieder geval rustig afwachten hoe de concurrent om de vierde plaats zal presteren in het Giuseppe Meazza. De Romeinen legden de basis voor de minieme overwinning op Genoa halverwege de eerste helft. Gianluca Mancini was alert bij een afgemeten voorzet van de zijkant van Lorenzo Pellegrini en de mee opgekomen centrumverdediger kopte vervolgens hard raak in de bovenhoek: 1-0. Bij Genoa probeerde Strootman zijn stempel te drukken in aanvallend opzicht, maar het leverde de bezoekers vóór rust geen gelijkmaker op.

De ijverige Kevin Strootman werd in de slotfase gewisseld bij Genoa.

Strootman, die halverwege de tweede helft een gele kaart ontving voor een harde overtreding, werd twaalf minuten voor het einde van de ontmoeting in Rome naar de kant gehaald. Voormalig PSV-talent Gianluca Scamacca werd het veld ingestuurd in de jacht van Genoa op een punt. Twee minuten na zijn entree kreeg de boomlange spits een goede kans op de 1-1, maar zijn inzet verdween naast het doel van het opgeluchte Roma. Vijf minuten voor tijd had Chris Smalling de wedstrijd in het slot kunnen gooien. De centrale verdediger zag zijn kopbal echter langs het doel verdwijnen.

De gewisselde Strootman moest vanaf de bank lijdzaam toezien hoe Genoa voor de elfde keer dit seizoen een wedstrijd verloor in de Serie A. De Nederlandse middenvelder bezet met de Italiaanse club de dertiende plaats, met een voorsprong van zeven punten op de degradatieplaatsen. AS Roma heeft de felbegeerde vierde plaats te pakken en het elftal van trainer Paulo Fonseca tankt tevens vertrouwen voor het bezoek van Shakthar Donetsk in de achtste finale in de Europa League. De eerste ontmoeting is donderdag in Rome.