Ajax blijft op titelkoers door overwinning op FC Groningen

Zondag, 7 maart 2021 om 14:07 • Dominic Mostert

Ajax heeft zondagmiddag geen fout gemaakt in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen. De koploper van de Eredivisie won met 3-1 van de nummer zes en slaat daardoor een gat van negen punten met PSV. Beide ploegen hebben op dit moment 24 wedstrijden gespeeld, maar PSV treedt vanaf 14.30 uur aan tegen Fortuna Sittard. Ajax was in grote delen van de wedstrijd de bovenliggende partij, zonder heel overtuigend voor de dag te komen.

Ajax moest het stellen zonder Daley Blind, maar kon Nicolás Tagliafico wel terug in de basis verwelkomen als linksback. Groningen miste basiskrachten Azor Matusiwa, Gabriel Gudmundsson en clubtopscorer Jörgen Strand Larsen. De eerste uitgespeelde aanval van Ajax leverde na vijf minuten een doelpunt op. David Neres bediende Dusan Tadic in het strafschopgebied. Terwijl keeper Sergio Padt afstormde op Tadic, behield de aanvoerder van Ajax het overzicht. Hij bediende Ryan Gravenberch, die vanbuiten het strafschopgebied doeltreffend uithaalde. Damil Dankerlui kon de bal niet wegwerken op de doellijn: 1-0. Enkele minuten later kopte Lisandro Martínez van dichtbij bijna raak uit een corner van Tadic, maar Padt bracht redding.

Hoewel Groningen geconcentreerd en goed gegroepeerd speelde, had Ajax de controle over de wedstrijd. Halverwege de eerste helft volgde dan ook een grote kans op de 2-0. Na een scherpe pass van Tadic vanaf de linkerflank ontstond een vrije schietkans voor Davy Klaassen in het strafschopgebied. Opnieuw reageerde Padt naar behoren, waarna verdediger Ko Itakura voorkwam dat Klaassen uit de rebound scoorde. Zes minuten voor de pauze kreeg Ajax bijna de rekening gepresenteerd voor de gemiste kansen. Maarten Stekelenburg kon, onder toeziend oog van bondscoach Frank de Boer, ternauwernood voorkomen dat Mo El Hankouri raak kopte bij de tweede paal, na een voorzet van Bart van Hintum vanaf de linkerflank.

Met een 1-0 ruststand was er voor Groningen voldoende perspectief, maar negen minuten na de pauze vergrootte Ajax de marge alsnog. Sébastien Haller, die een overwegend ongelukkige wedstrijd speelde, schoot van dichtbij raak op aangeven van Neres, die met een splijtende pass was bediend door Tadic: 2-0. Tomás Suslov trof even daarna Stekelenburg in de korte hoek en ging vervolgens in de fout door te vroeg in te lopen en de bal daarna uit te verdedigen bij een penalty van Tadic, die was toegekend na een handsbal van Mike te Wierik. Laatstgenoemde kreeg de bal tegen de arm aangeschoten door Edson Álvarez. Tadic schoot vanaf elf meter tegen de onderkant van de lat, maar mocht het dankzij Suslov opnieuw proberen en mikte in tweede instantie zuiver in de rechterhoek.

Daarmee leek de wedstrijd beslist, al deed Groningen zes minuten voor tijd iets terug. Na een indraaiende vrije trap vanaf de rechterflank van Suslov werd Ahmed El Messaoudi vrijgelaten door de verdediging van Ajax en dus kon de invaller raak koppen in de rechterhoek. Aan de overzijde liet Haller een grote kans op de 4-1 liggen. Ajax zal zich evenwel met een zege op zak gaan voorbereiden op de Europa League-wedstrijd tegen Young Boys van donderdag.