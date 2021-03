Roger Schmidt hakt knoop door over Ihattaren en mist Thomas

Zondag, 7 maart 2021 om 13:16 • Dominic Mostert • Laatste update: 14:23

Mohamed Ihattaren is terug in de wedstrijdselectie van PSV. De aanvallende middenvelder werd vorige week buiten de spelersgroep gelaten voor het duel met Ajax (1-1), maar maakt zondagmiddag zijn rentree in de uitwedstrijd Fortuna Sittard. Wel begint Ihattaren op de bank in Limburg, zo heeft trainer Roger Schmidt besloten. Ryan Thomas behoort niet tot de selectie en het is nog niet duidelijk waarom. De wedstrijd begint om 14.30 uur in Sittard.

Ihattaren werd vorige week onprofessioneel gedrag verweten door Schmidt, maar sloot woensdag weer aan bij de groepstrainingen. Schmidt maakte in de aanloop naar het duel met Fortuna al duidelijk dat Ihattaren kans maakte om weer geselecteerd te worden en dat is ook gebeurd. Toch krijgt hij geen basisplaats als aanvallende middenvelder. Mario Götze staat naast Yorbe Vertessen, die Thomas vervangt in de basiself.

Behalve Ihattaren is ook Noni Madueke weer van de partij. De aanvaller miste door een spierblessure de laatste negen officiële duels. Ibrahim Sangaré keert terug van een schorsing. Pablo Rosario hield spierklachten over aan het duel met Ajax en blijkt niet inzetbaar tegen Fortuna. Cody Gakpo (enkelblessure) is eveneens niet fit; Richard Ledezma, Mauro Júnior en Maxi Romero zijn vanwege knieblessures de rest van het seizoen uitgeschakeld.

Bij Fortuna was het met name de vraag wie de positie onder de lat zou innemen. Piet Velthuizen raakte vorige week geblesseerd bij zijn debuutwedstrijd tegen FC Groningen van vorige week. Yanick van Osch was niet inzetbaar in Groningen en het was onduidelijk of hij op tijd fit zou zijn voor de wedstrijd tegen PSV, maar dat blijkt wel het geval. Het alternatief was Alexei Koselev, die na de wedstrijd vertrekt naar het Japanse Jubilo Iwata.

Opstelling Fortuna Sittard: Van Osch; Tirpan, Angha, Janssen, Cox; Tekie, Rienstra, Flemming; Semedo, Polter, Seuntjens

Opstelling PSV: Mvogo; Dumfries, Teze, Viergever, Max; Sangaré, Boscagli; Vertessen, Götze; Zahavi, Malen