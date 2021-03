Björn Kuipers krijgt opnieuw leiding over Champions League-affiche

Zondag, 7 maart 2021 om 11:58 • Dominic Mostert • Laatste update: 12:06

Björn Kuipers is door de UEFA aangesteld als scheidsrechter voor de returnwedstrijd tussen Juventus en FC Porto in de achtste finale van de Champions League, zo maakt de KNVB zondag bekend. Die wedstrijd wordt op dinsdag om 21.00 uur afgewerkt in het Allianz Stadium in Turijn.

Op dinsdag 16 februari had Kuipers voor het laatst de leiding over een duel in de Champions League, toen hij Barcelona - Paris Saint-Germain (1-4) in goede banen moest leiden. Hij wordt in Turijn, net als in Barcelona, bijgestaan door zijn vaste assistenten Sander van Roekel en Erwin Zeinstra. Ditmaal is echter Bas Nijhuis de vierde man in plaats van Serdar Gözübüyük. Opnieuw zijn Pol van Boekel en Dennis Higler respectievelijk VAR en AVAR.

In de heenwedstrijd van woensdag 17 februari was Porto met 2-1 te sterk. Mehdi Taremi en Moussa Marega zorgden voor een 2-0 voorsprong, waarna Federico Chiesa het belangrijke uitdoelpunt maakte voor Juventus. Matthijs de Ligt speelde toen negentig minuten, maar ontbrak zaterdag vanwege een kuitblessure tegen Lazio (3-1 zege). Na dat duel zei trainer Andrea Pirlo te hopen dat de verdediger 'de komende dagen' inzetbaar zal zijn, maar voorlopig is De Ligt een twijfelgeval voor het duel met Porto.