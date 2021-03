‘Dan is die vier miljoen wel echt een waardeloze clausule voor Feyenoord’

Zondag, 7 maart 2021 om 11:42 • Rian Rosendaal

In de studio van ESPN wordt zondagochtend gediscussieerd over de toekomst van Steven Berghuis bij Feyenoord. De aanvoerder liet zaerdagavond na de 6-0 overwinning op VVV-Venlo merken dat hij nog niet weet of hij zijn tot medio 2022 lopende contract in De Kuip uitdient. Analist Kees Kwakman denkt derhalve dat Feyenoord er goed aan doet om de flankspeler deze zomer te verkopen, om zo te voorkomen dat hij een jaar later gratis de deur uitloopt.

"Als er nu geen club komt. Vier miljoen euro, dat is toch niet veel geld voor Berghuis?", vraagt Kwakman zich hardop af in het ochtendprogramma Goedemorgen Eredivisie. "Die is international, heeft ervaring en laat al jaren zien dat hij de beste speler is van Feyenoord. Als er nu geen club komt die vier miljoen euro betaalt, waarom zou het dan een jaar erna wél gebeuren?", filosofeert de oud-speler over de buitenspeler, die sinds 2016 aan de Rotterdamse club is verbonden. Alfons Groenendijk denkt dat Berghuis wellicht helemaal geen oren heeft naar een nieuw avontuur in het buitenland.

"Hij is al in het buitenland geweest. Misschien is hij wel op zijn plek bij Feyenoord", neemt de clubloze trainer het gesprek over Berghuis over. "Waarom wil hij daar wel gewoon blijven." Kwakman is echter een andere mening toegedaan. "Je proeft toch wel dat hij nog een keer (naar het buitenland, red.) wil?" Hans Kraay junior denkt dat Berghuis redelijk kieskeurig is wat betreft een eventuele nieuwe club. "Hij is totaal niet geïnteresseerd in de zandbak en ook in China is hij niet geïnteresseerd." Presentator Milan van Dongen werpt ook een stelling op over de vleugelaanvaller: "Als hij er drie inschiet op het EK, dan is die vier miljoen wel echt een waardeloze clausule voor Feyenoord."

De vermeende ontsnappingsclausule van vier miljoen euro kwam zaterdagavond ook ter sprake. Kraay junior legde de afspraak met Feyenoord namelijk voor aan Berghuis zelf. "Dat heb ik zelf nooit gezegd, hè", reageerde rechterspits bij ESPN. Over volgend seizoen kon hij ook nog geen uitsluitsel geven. "Dat weet ik echt niet. Zo ver denk ik ook niet na. Ik wil al mijn energie stoppen in de prestaties die we moeten neerleggen. Daar hebben we het al moeilijk genoeg mee, ikzelf ook. Ik moet beter spelen. Ik wil dit seizoen gewoon goed afsluiten en daarna naar het EK. Wat ik heb afgesproken met Arne Slot? Niet zoveel eigenlijk. Ik heb nog een contract voor een jaar, dus wat dat betreft, zoals het ernaar uitziet ben ik er nog een jaar", aldus Berghuis.