‘Holländer’ Weghorst dient Sky-journalist van repliek: ‘Meen je dit echt?’

Zondag, 7 maart 2021 om 09:34 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 10:31

Wout Weghorst was zaterdag niet te genieten na de nederlaag van VfL Wolfsburg bij TSG Hoffenheim in de Bundesliga. De bezoekers poetsten weliswaar dankzij het vijftiende doelpunt van de Nederlander een vroege tegentreffer weg, maar stapten uiteindelijk met een 2-1 nederlaag van het veld. De vragen van Martin Gross, de journalist van Sky, stonden Weghorst absoluut niet aan.

Weghorst kreeg de vraag of Wolfburg in een dal zit na de midweekse bekeruitschakeling tegen RB Leipzig. “Meen je dit nu echt?”, reageerde de aanvaller. “Hoe lang hebben we wel niet verloren tot vandaag (zaterdag, red.)? Als je zo begint met een gesprek, dan heb je een heel negatieve instelling. Dan houd ik op met dit interview.”

„Ich bin Holländer, aber ich glaube nicht, dass das von dir gerade positiv war“ - Interessanter Zweikampf zwischen Wout Weghorst und Martin Groß nach Abpfiff #TSGWOB pic.twitter.com/xrHJ23bTT9 — Jakob Uebel (@deruebeltaeter) March 6, 2021

“Het is onze eerste Bundesliga-nederlaag na twee maanden. Je moet je beter inlezen en de vragen anders formuleren. Ik ben Holländer, maar ik ben van mening dat het niet bijster positief van je was.” Het was inderdaad pas de eerste nederlaag in de Bundesliga sinds 3 januari, toen met 2-0 bij Borussia Dortmund werd verloren. Nadien volgden, tot zaterdag, zes overwinningen en drie remises in negen Bundesliga-duels.

Weghorst bereikte ondanks de nederlaag wel een bijzondere mijlpaal als speler van Wolfsburg. Hij is na zijn treffer van zaterdag de eerste speler in de historie van Wolfsburg die in drie Bundesliga-seizoenen op rij minstens vijftien goals heeft gemaakt.