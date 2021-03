‘Niemand bij United heeft een betere opleiding gehad dan Van de Beek’

Zondag, 7 maart 2021 om 09:06 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 10:10

Paul Parker vindt het schandalig hoe met Donny van de Beek wordt omgesprongen bij Manchester United. De middenvelder werd voor een bedrag van minimaal 39 miljoen euro bij Ajax losgeweekt en speelde sindsdien slechts 26 van de 42 officiële duels, waarvan ook nog eens een groot deel als invaller. Parker, in de jaren negentig verdediger van Manchester United, vindt het maar onzin dat de Oranje-international en Bruno Fernandes zogenaamd niet samen op het middenveld kunnen spelen.

“Ik begrijp gewoon niet waarom hij amper aan spelen toekomt”, benadrukt Parker in gesprek met Engelse media. “Het is een complete verspilling. Ik snap niet wat er aan de hand is. De manier waarop met Van de Beek wordt omgesprongen zorgt ervoor dat je je afvraagt wie hem eigenlijk heeft binnengehaald. Het lijkt wel alsof er wrok wordt gekoesterd tegenover Van de Beek. Hij heeft ontzettend veel talent, is ijverig, werkt hard, kan rondom het strafschopgebied spelen en verstuurt slimme passes.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Van de Beek kan wedstrijden winnen omdat hij in de kleine ruimte kan spelen. Hij is bij Ajax opgeleid om dat te kunnen doen. Niemand bij United heeft een betere opleiding gehad dan Van de Beek”, benadrukt de voormalig Engels international, die van mening is dat manager Ole Gunnar Solskjaer naar een manier moet zoeken om zowel Fernandes als Van de Beek op het middenveld te kunnen laten spelen.

“Ik heb mij lang afgevraagd waarom United twee controlerende middenvelders nodig heeft”, vervolgt Parker. “In cruciale wedstrijden vind ik dat ze meer dan één spelmaker in de persoon van Fernandes nodig hebben. Ik zie Van de Beek niet als een vervanger van Fernandes. Laat ze samen spelen. Zeker als Paul Pogba er niet bij is. Het ontbreekt aan creativiteit. Ik denk dat het mede door corona heel zwaar is voor Van de Beek. Zijn vrienden en familie kunnen ook niet naar Engeland komen. Ik snap deze situatie gewoonweg niet.”

Van de Beek ontbrak in de wedstrijdselectie voor het midweekse duel met Crystal Palace (0-0) omdat hij volgens Solskjaer ‘nog niet daar is waar de club wil dat hij is of waar hij zelf wil zijn’. Volgens de Manchester Evening News ontbreekt de Nederlander ook zondag in de stadsderby tegen Manchester City. Het regionale dagblad baseert de berichtgeving op de spelers die aankwamen bij het Lowry Hotel in aanloop naar stadsderby nummer 185.