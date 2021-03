‘Genaaid’ RKC woedend na strafschop in 97’; scheidsrechter erkent fout

Zondag, 7 maart 2021 om 08:04 • Daniel Cabot Kerkdijk

FC Utrecht boekte zaterdagavond in de extra tijd een omstreden overwinning in de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk: 1-2. De Domstedelingen kregen een discutabele strafschop die in minuut 97 werd binnengeschoten door Sander van der Streek. Na minimaal contact tussen Ahmed Touba en Gyrano Kerk wees scheidsrechter Sander van der Eijk naar de stip. De VAR besloot na lang beraad om niet in te grijpen.

Richard van der Venne wilde het penaltymoment na afloop graag terugzien bij ESPN. “Ik heb van meerdere mensen gehoord dat het geen penalty was, dus ik ben benieuwd”, lichtte de middenvelder toe. Hij kon vervolgens zijn ogen niet geloven. “Even serieus joh, dat is toch geen penalty? Sjonge jonge jonge, schandalig man. En dan gaat hij niet eens kijken? Daar snap ik echt helemaal niets van.”

Scheidsrechter Sander van der Eijk baalt dat hij niet zelf is gaan kijken:



"Ik vind het geen penalty"



#?? #rkcutr — ESPN NL (@ESPNnl) March 7, 2021

“Schandalig, ik heb er echt geen woorden voor”, foeterde Van der Venne. “Je kunt zeggen dat het slim is, maar als je nog niet eens gaat kijken… Ik weet niet wat de VAR zegt, maar ik vind het schandalig. We worden gewoon genaaid.” Fred Grim had weinig begrip voor de gegeven strafschop. “FC Utrecht was beter in de eerste helft, maar na rust maken we een verdiende 1-1. Dat was uiteindelijk ook een terecht uitslag geweest. Maar wat er dan in de 94e minuut gebeurt, tja, laat ik daar maar niet te veel over zeggen”, verzuchtte de coach van RKC.

Na afloop volgde het mea culpa van Van der Eijk. De dienstdoende arbiter in Waalwijk gaf toe dat hij zelf op het veld niets had gezien. “De assistent-scheidsrechter adviseerde heel duidelijk: Penalty, penalty. De speler wordt gehaakt op de hak. Ik vertrouw honderd procent op mijn team, maar de check duurde lang en dan weet je dat het spannend gaat worden. Dan is het afwachten, maar de strafschop werd bevestigd.”

De vraag is waarom Van der Eijk niet om een zogeheten review vroeg. “Dat had ik misschien wel moeten doen. Ik ben eindverantwoordelijke. Ik heb net de beelden gezien en ik vind het geen penalty. Er is niet te zien of er contact is en als er al contact is, dan is het de vraag of het überhaupt een overtreding is. Ik had hier eigenlijk wel zelf willen gaan kijken. Ik had liever geen penalty willen geven.”

Door de zege steeg FC Utrecht naar de zevende plaats en blijft het op schema voor een plek in de play-offs om Europees voetbal. RKC, dat de laatste vijf wedstrijden niet verloor, staat veertiende.