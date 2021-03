Ronald Koeman: ‘Hij zal meer bij het eerste elftal van Barcelona komen’

Zondag, 7 maart 2021 om 00:20 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 00:25

Barcelona boekte zaterdagavond alweer de achtste uitoverwinning op rij in LaLiga. Doelpunten van Jordi Alba en invaller Ilaix Moriba gaven de doorslag in het altijd lastige uitduel met Osasuna: 0-2. De overwinning in Pamplona is niet alleen een boost in de strijd om de spannende strijd met Atlético Madrid en Real Madrid om landstitel, maar ook richting het weerzien met Paris Saint-Germain van woensdag in de achtste finales van de Champions League.

“Een lastige wedstrijd”, erkende Koeman na afloop. “In voetballend opzicht ontbrak er het een en ander bij ons. Maar we hebben hard gewerkt en veel energie in ons spel gestoken. De vermoeidheid door het bekerduel met Sevilla was zichtbaar. We hebben serieus gespeeld en dankzij twee mooie doelpunten hebben we drie punten gepakt.” Barcelona ging op 5 december in en tegen Cádiz met 2-1 onderuit en bleef sindsdien in LaLiga ongeslagen: drie remises en dertien zeges in zestien competitieduels. “We hebben aan het begin van het seizoen veel punten laten liggen, maar de spelers hebben geweldig gereageerd.”

Goal Barça!! 0-2! Ilaix Moriba maakt zijn eerste in het Blaugrana en wat voor eentje! ??#ZiggoSport #LaLiga #OSABAR pic.twitter.com/I2NOdUyu5y — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 6, 2021

Koeman liet Barcelona opnieuw in een 5-3-2-systeem aantreden, net als in de duels met Sevilla (0-2 in LaLiga en 3-0 in de Copa del Rey), maar na rust wisselde hij Samuel Umtiti voor Ousmane Dembélé en speelden de Catalanen 4-3-3. “Waarom ik Umtiti naar de kant haalde? Het klopt dat hij een gele kaart had, maar hij zette niet goed druk tegen Osasuna”, verklaarde de Nederlander. “In de tweede helft hebben we beter gespeeld.” Barcelona heeft nu slechts twee punten minder dan Atlético, dat echter wel twee duels minder heeft gespeeld. “We zijn nu al zestien wedstrijden ongeslagen in LaLiga en we hebben de achterstand op Atlético verkleind. Natuurlijk zal de strijd om de landstitel tot het einde van het seizoen zijn.”

Een heerlijk doelpunt van de achttienjarige Moriba gooide het duel in Pamplona in het slot. “Hij ontwikkelt zich”, vertelde Koeman over de tiener, die inmiddels op vijf duels in het eerste staat en in de pikorde van de Nederlander boven Miralem Pjanic en Riqui Puig lijkt te staan. In zijn eerste LaLiga-optreden, tegen Deportivo Alavés (5-1) was Moriba goed voor een assist maar leidde hij met een foute pass ook de tegentreffer in. “Iedereen heeft het recht om een fout in een wedstrijd te maken en zeker jonge voetballers. Dergelijke fouten in het begin zorgen ervoor dat hij ervan leert. Hij is goed bezig en hij geeft het elftal altijd iets extra’s als hij het veld opkomt. Dat is heel belangrijk. Aan de bal is hij goed, hij is fysiek sterk en hij zal meer bij het eerste elftal komen.”

“We zijn er trots op dat bij het eerste beroep kunnen doen op talenten uit de jeugdopleiding. Deze jonge voetballers verdienen een kans. Pedri, Ilaix, Óscar Mingueza, Ronald Araújo en Riqui Puig hebben een geweldige toekomst voor zich en vragen om een kans. Die heb ik als trainer altijd gegeven”, benadrukte Koeman, die benieuwd is wie de presidentsverkiezingen van zondag gaat winnen. “We hebben al lange tijd geen voorzitter meer. Het is belangrijk dat hij komt en met de mensen gaat praten. Het is aan de socios. Wij gaan geen invloed uitoefenen.”