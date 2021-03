Mbappé trekt grootse vorm door met dubbelslag in aanloop naar Barça

Zaterdag, 6 maart 2021 om 23:07 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:08

Paris Saint-Germain heeft zich zaterdagavond zonder al te veel moeite geplaatst voor de kwartfinale van de Coupe de France. De ploeg van Mauricio Pochettino was op bezoek van Stade Brest met 0-3 te sterk, mede door een ijzersterke Kylian Mbappé. De aanvaller toonde andermaal zijn waarde met twee treffers en lijkt klaar voor de return tegen Barcelona in de Champions League van aanstaande woensdag. Mitchel Bakker speelde de volledige wedstrijd.

De bezoekers schroefden het tempo vanaf het eerste fluitsignaal op en werden daarbij geholpen door de thuisploeg. PSG-huurling Bandiougou Fadiga liet zich de bal kinderlijk eenvoudig ontfutselen, waarna Mbappé tijd en ruimte kreeg om op de rand van het strafschopgebied uit te halen en de bal snoeihard in de linkerkruising joeg: 0-1. PSG had vijf minuten later al de kans om de score verder uit te bouwen, toen Bakker een fijne steekpass in huis had op Julian Draxler. De Duitser faalde echter en zag zijn inzet ternauwernood geblokt worden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

GELUID AAN om dit prachtdoelpunt van Kylian Mbappé te horen binnenvliegen! ???? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 6 maart 2021

De ploeg van Pochettino had in de eerste helft weinig te duchten van Brest en raakte via Mbappé tien minuten voor rust de paal. De aanvaller werd vrij voor doelman Sébastien Cibois gezet door aanvoerder Marco Verratti, maar mikte diagonaal op het aluminium. Het bleek de aanzet tot de tweede treffer van de Parijzenaars, die op slag van rust alsnog volgde. Draxler kreeg de bal ternauwernood bij Pablo Sarabia na een solo over dertig meter, waarna de spits koel bleef en met links ineens raak schoot in de rechterhoek: 0-2.

Na rust veranderde het spelbeeld amper en waren de beste mogelijkheden voor de nummer twee van de Ligue 1, die via Mbappé dichtbij de derde treffer waren. De aanvaller snelde voor zijn directe tegenstander langs en ging alleen op doelman Cibois af, maar schoot op de voeten van de sluitpost. Een kwartier voor tijd besliste Mbappé alsnog het duel, toen hij de bal op aangeven van Verratti met de borst over de doellijn drukte. In de slotfase deelde PSG nog enkele speldenprikjes uit, maar gescoord zou er niet meer worden.