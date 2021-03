FC Utrecht maakte op brute wijze einde aan ongeslagen reeks RKC

Zaterdag, 6 maart 2021 om 22:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:03

In een vermakelijke wedstrijd heeft FC Utrecht zaterdagavond diep in blessuretijd een overwinning geboekt op RKC Waalwijk. De ploeg van trainer René Hake leek lang op een 1-1 gelijkspel af te stevenen, maar sloeg in de zesde minuut van de extra tijd toe via Sander van de StreekL 1-2. Voor RKC kwam daarmee een einde aan een reeks van vijf wedstrijden op rij zonder nederlaag. Utrecht staat door de overwinning zevende, RKC veertiende.

Utrecht heeft het doorgaans lastig op bezoek bij RKC en wist in 2012 voor het laatst erin te slagen om met een overwinning het Mandemakers Stadion te verlaten. Zaterdagavond lieten de Domstedelingen vanaf het eerste fluitsignaal zien met welke intenties het naar Brabant was gekomen, toen Adam Maher al na twee minuten de paal raakte. De middenvelder ontving de bal van Bart Ramselaar na een slechte uittrap van Kostas Lamprou, waarna Maher via de vingertoppen van de Griekse doelman het aluminium raakte. Even later was Lamprou wel bij de les, toen hij een hakje van Gyrano Kerk onschadelijk maakte.

Utrecht domineerde in het eerste kwartier en werd daarvoor beloond met de openingstreffer. Een diepe bal van Maher werd door Saïd Bakari onbedoeld in de loop van Mimoun Mahi gekopt, waarna de aanvaller van Utrecht alleen op Lamprou af kon en koelbloedig afrondde: 0-1. De eerste keer dat de thuisploeg voor opwinding zorgde was na een half uur spelen. Melle Meulensteen kreeg alle tijd en ruimte om uit te halen vanaf een meter of 25 en dwong Eric Oelschlägel tot een noodzakelijke redding. Aan de andere kant verzuimde Mahi de score te verdubbelen voor Utrecht. De aanvaller had de bal voor het intikken op aangeven van Hidde ter Avest, maar kreeg het leer tot zijn eigen verbazing hoog over.

In de tweede helft was Utrecht geen schim van de ploeg die in de eerste helft kans op kans creëerde. De ploeg van Hake was onnauwkeurig in balbezit en moest toezien hoe Oelschlägel ternauwernood kon redden op een schot van Ola John. Vijf minuten later was de Duitse doelman wel verslagen. Anas Tahiri vond het hoofd van Richard van der Venne, die veel alerter was dan Willem Janssen en van dichtbij raak kopte: 1-1. In een levendige slotfase gingen beide ploegen vervolgens op jacht naar de overwinning en ging Utrecht er met de volle buit vandoor, toen Ahmed Touba een hand op de rug van Kerk legde en scheidsrechter Sander van der Eijk naar de stip wees. Van de Streek bleef koel en benutte de strafschop: 1-2.