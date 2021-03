Koeman kan na zege Barcelona in leunstoel naar Atlético - Real kijken

Zaterdag, 6 maart 2021 om 22:47 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:58

Barcelona heeft zaterdag de achtste uitoverwinning op rij in LaLiga geboekt. Het team van trainer Ronald Koeman hield dankzij treffers van Jordi Alba en Ilaix Moriba drie punten aan het uitduel met Osasun: 0-2. Een belangrijke zege, daar zondag de stadsderby tussen Atlético Madrid en Real Madrid op het programma staat. De Catalanen hebben slechts twee punten minder dan Atlético, dat wel twee duels minder heeft gespeeld, en drie punten meer dan Real Madrid. Barcelona kan zich nu gaan focussen op het weerzien met Paris Saint-Germain in de achtste finales van de Champions League, woensdag in het Parc des Princes.

Osasuna speelde een goede eerste helft en had ook uitzicht op een doelpunt, maar het team van Jagoba Arrasate stond tegenover een geïnspireerde Marc-André ter Stegen. De doelman keerde met een tegendraadse redding met de hand een uitstekend schot van Kike Barja en na ruim een half uur spelen mocht Barcelona de doelman opnieuw dankbaar zijn. Na een voorzet van Jon Moncayola controleerde Rubén García de bal op heerlijke wijze, maar in een één-tegen-één-situatie met Ter Stegen kwam de doelman als winnaar uit de strijd.

Barcelona was enkele minuten eerder op voorsprong gekomen dankzij een heerlijk doelpunt van Alba na de pas eerste gerichte poging op doel. De pass van Lionel Messi vanuit het midden richting de meegekomen back op links was perfect en Alba schoot het leer van dichtbij hoog in het doel van Sergio Herrera: 0-1. Tot meer was Barcelona in de eerste 45 minuten niet in staat. Het team van Koeman had 68 procent balbezit in de eerste helft, maar het vinden van openingen was bijzonder lastig.

Na rust koos Koeman ervoor om Samuel Umtiti, die geel op zak had, te vervangen door Ousmane Dembélé en het 5-3-2-systeem in te ruilen voor een 4-3-3-systeem. Osasuna had na rust zichtbaar meer moeite om het strafschopgebied van Barcelona te bereiken, terwijl het team van Koeman intenser oogde en alles eraan deed om het duel in het slot te gooien. Een schot van Messi werd tijdig gekeerd en Arindane kon pogingen van Dembélé en Frenkie de Jong van richting veranderen. Na 67 minuten opteerde Koeman voor nog twee wijzingen: Martin Braithwaite en Moriba in de plaats van Antoine Griezmann en Sergio Busquets.

Enkele minuten later kwam Barcelona goed weg: na een goede voorzet van Rubén García kopte Jonathan Calleri de bal op doel en ging deze maar millimeters naast. Barcelona bleef echter aandringen en na mogelijkheden voor Messi en Pedri verscheen uiteindelijk na 83 minuten de 0-2 op het scorebord. Messi legde de bal vlak voor het strafschopgebied perfect klaar voor Moriba, die eerst zijn tegenstander uitkapte en vervolgens de bal heerlijk in de linkerhoek achter Herrera joeg. Alleen Ansu Fati (16 jaar, 304 dagen), Bojan Krkic (17 jaar, 53 dagen), Messi (17 jaar, 311 dagen) en Pedri (17 jaar, 348 dagen) waren er eerder bij dan Moriba (18 jaar, 46 dagen) met hun eerste competitietreffer.