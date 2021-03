Young Boys gaat met dubbel dramatisch gevoel richting Ajax

Young Boys heeft zaterdagavond zeker geen vertrouwen getankt voor het treffen met Ajax in de Europa League komende donderdag. De koploper van de Zwitserse competitie verspeelde met een B-ploeg punten tegen hekkensluiter Vaduz: 1-1. Daar zal Young Boys gezien de gigantische voorsprong in de competitie niet wakker van liggen, maar wél van het uitvallen van vaste eerste doelman David von Ballmoos.

Von Ballmoos, al drie jaar de eerste keus onder de lat bij Young Boys, kreeg na een klein uur spelen een schoen in zijn gezicht bij het tegendoelpunt van Dejan Djokic. De 26-jarige Zwitser werd duizelig naar het ziekenhuis gebracht en heeft mogelijk een hersenschudding opgelopen. Het lijkt erop dat Van Ballmoos niet inzetbaar zal zijn voor de wedstrijd van donderdag in de Johan Cruijff ArenA tegen Ajax, maar duidelijkheid daarover bestaat nog niet.

Young Boys staat in de competitie twintig punten voor op FC Basel en trainer Gerardo Seoane durfde het dan ook aan om tegen Vaduz met slechts twee vaste basisspelers aan te treden: naast doelman Van Ballmoos verscheen verdediger Mohamed Camara aan de aftrap. Veel belangrijke spelers, onder wie voormalig Ajacied Miralem Sulejmani, zaten zelfs niet in de wedstrijdselectie, om zich optimaal voor te kunnen bereiden op de achtste finale van de Europa League. Via een rake kopbal van Jordan Siebatcheu wist Young Boys in de slotfase wel een nederlaag af te wenden.