Dick Advocaat ziet ‘probleempje’: ‘Als hij bij mij zit, dan stokt het vaak’

Zaterdag, 6 maart 2021 om 20:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:59

Dick Advocaat is erg tevreden over de prestatie van Feyenoord zaterdag tegen VVV-Venlo (6-0 winst). De trainer van de Rotterdammers spreekt na afloop onder meer over Lutsharel Geertruida, die tegen de Limburgers al zijn vijfde Eredivisie-goal van het seizoen maakte. "Dat is zijn achtste goal al, inclusief Europa League", weet Advocaat. "Dat is voor een back ontzettend veel. En hij scoort wéér met zijn hoofd."

Geertruida geeft geen televisie-interviews, omdat hij stottert. "Dat is een probleempje, dat weet hij zelf ook", zegt Advocaat bij ESPN. "Maar het is gewoon een prachtige jongen. Voor ons is het makkelijk praten, maar voor zo'n jongen is dat natuurlijk heel moeilijk. Maar je merkt wel dat hij vrijer wordt. Ook in het veld hoor je dat. Daar moet hij overheen."

"Als hij bij mij zit, kunnen we best wel wat praten, maar het stokt vaak. Daar moet hij overheen. Maar het eerste begin, hij is net twintig jaar, is er. En dat vind ik heel belangrijk voor zo'n jongen. Daarnaast is het gewoon een hele oprechte jongen, en daar houd ik van." Voorlopig zal Geertruida nog niet voor een tv-camera verschijnen. "Nee, want dan valt hij stil. Maar dat komt. Dat komt, daar ben ik niet bang voor."

Advocaat is tevreden over zijn elftal als geheel. "Na vijf à tien minuten ging het balletje rollen, dat deden ze goed. Als je dan zes goals maakt, dat moet een lekker gevoel zijn voor een voetballer. De trainer idem dito. Die gaat ook mee als je verliest, wat dat betreft is dat hetzelfde. Het trainersvak is een heel mooi vak als je wint, maar als je verliest, is het een heel vervelend vak. Of het een opluchting is? Zonder meer. Dat geeft een heerlijk gevoel. Ik vond dat ze allemaal bezig waren met het elftal, met het lopen, met en zonder bal. Dat zag er vanaf de kant wel aardig uit."

Volgende week gaat Advocaat met Feyenoord op bezoek bij PSV, waar ze het nummer Simply the Best van Tina Turner draaien. "Dat is mijn nummer, zowel bij PSV als Rangers", zegt hij over zijn dienstverband bij die clubs. Advocaat zou het nummer graag ook bij Feyenoord horen. "Hier doen ze het niet. Ik weet niet wat ze hier draaien voor de wedstrijd, maar het is verschrikkelijk. Dus Tina Turner zou hier ook, met het Feyenoord-lied, geweldig zijn." Verder laat Advocaat aan Hans Kraay junior weten na dit seizoen écht te stoppen als trainer. "Dit is het laatste, Hans."