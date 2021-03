Olympique Lyon heeft Depay niet nodig om volgende ronde te bereiken

Zaterdag, 6 maart 2021 om 20:40 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:46

Olympique Lyon heeft zich zaterdagavond zonder al te veel moeite geplaatst voor de volgende ronde van de Coupe de France. De ploeg van trainer Rudi Garcia was in eigen huis met 5-2 te sterk voor Sochaux en plaatste zich daarmee voor de achtste finale van de Coupe de France. Garcia gunde een aantal vaste krachten rust, waaronder Memphis Depay. De Nederlander bleef de volledige wedstrijd op de bank.

Lyon, dat vorig jaar strandde in de halve finale van het bekertoernooi toen de ploeg met liefst 1-5 klop kreeg van Paris Saint-Germain, deelde Sochaux direct in de beginfase twee ferme dreunen uit. Na een hoekschop van Maxwel Cornet vanaf de rechterkant, dook Djameleddine Benlamri op bij de eerste paal om snoeihard raak te koppen: 1-0. Amper twee minuten later was het weer raak en wederom kwam het gevaar vanaf de rechterkant. Mattia De Sciglio bediende Cornet met een afgemeten voorzet, waarna laatstgenoemde het leer ineens uit de lucht plukte en raak schoot in het dak van het doel: 0-2.

Beide ploegen maakten er een spektakelstuk van in de eerste helft, toen de bezoekers de marge nog voor rust terugbrachten tot één. Chris Bedia werd met een splijtende steekpass vrij voor reservedoelman Julian Pollersbeck gezet en faalde niet: 2-1. Het slotakkoord in de eerste helft kwam van de voet van Reyan Cherki. Lyon schakelde snel om na balverlies van de bezoekers op de middellijn, waarna Houssem Aouar Cherki bediende en laatstgenoemde diagonaal raak schoot met een droge schuiver: 3-1.

In de tweede helft leek het er aanvankelijk minder doelpuntenrijk aan toe te gaan, maar volgden de goals zich alsnog in rap tempo op. Tien minuten na rust waren het wederom de bezoekers die zich terug in de wedstrijd knokten. Bedia werd andermaal alleen voor het doel gezet, omspeelde Pollersbeck en rondde eenvoudig af. Een kwartier voor tijd gooide Lyon het duel vervolgens in het slot via Jason Denayer, die raak kopte uit een hoekschop van Cherki: 4-2. Laatstgenoemde zorgde zelf voor het slotakkoord drie minuten voor tijd. De aanvaller werd vanaf de linkerkant bediend door Islam Slimani, draaide om zijn as en schoot raak: 5-2.