Willem II verlengt erbarmelijke thuisreeks van FC Twente

Zaterdag, 6 maart 2021 om 20:41 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:45

FC Twente en Willem II hebben elkaar zaterdagavond in evenwicht gehouden. Het Eredivisie-duel in De Grolsch Veste leek een prooi te worden voor de thuisploeg, maar de Tilburgers kwamen tien minuten voor tijd alsnog langszij: 1-1. Daarmee wordt de erbarmelijke reeks van de Tukkers verlengd, daar er al sinds 31 oktober, toen PEC Zwolle met 5-1 verslagen werd, geen thuiszege meer geboekt werd. Door de puntendeling blijft Twente steken op de zevende plek van de ranglijst; Willem II staat zestiende.

Trainer Ron Jans had een noodgedwongen wijziging in petto na het 2-2 gelijkspel tegen Heracles Almelo: de twintigjarige debutant Casper Staring nam de honneurs waar voor de zieke Kik Pierie. Collega-trainer Zeljko Petrovic stuurde dezelfde elf namen het veld in die vorige week tegen Sparta Rotterdam een zwaarbevochten 0-2 zege boekten. Die beslissing leek meteen het gewenste effect te sorteren toen Vangelis Pavlidis vanaf de linkerkant een harde voorzet bij de tweede paal neerlegde, maar Kwasi Okyere Wriedt kwam een teenlengte tekort om af te ronden.

Het spel golfde vervolgens op en neer in een aantrekkelijke openingsfase, waarin ook de Tukkers na tien speelminuten een goede mogelijkheid kregen. Jayden Oosterwolde kon net voorkomen dat een dieptepass over de achterlijn rolde, waarna de linksback het leer bij Queensy Menig kreeg. Laatstgenoemde leek doelman Arijanet Muric te kloppen met een bekeken lobje, maar Sven van Beek wist op de doellijn een tegentreffer te voorkomen. Alvorens er een impasse aanbrak kwam ook Ché Nunnely nog in kansrijke positie, al stond diens vizier niet op scherp en hij joeg de bal over.

De grootste kans van het eerste bedrijf kreeg Twente zeven minuten voor rust, toen Tyronne Ebuehi verzuimde een uitstekende voorzet van Menig te binnen te tikken. De eerste grote mogelijkheid na de pauze was voor Pavlidis, wiens schot gepareerd werd door de oplettend Joël Drommel. De ban werd na ruim een uur spelen gebroken door Jesse Bosch, die na een uitstekende combinatie de bal terugkreeg van Luciano Narsingh en kiezelhard binnenschoot: 1-0. In het laatste kwartier werd er een slotoffensief ingezet door de Tilburgers, dat al vrij snel het gewenste resultaat opleverde. Na een mislukte poging van Godfried Roemeratoe de bal weg te werken kreeg Pavlidis het leer voor zijn voeten. De Griekse spits omspeelde Drommel vakkundig en rondde overtuigend af: 1-1.

In de slotfase kwam FC Twente nog goed weg ook. Drommel redde na een kans van Pavlidis. Aan de andere kopte Danilo diep in blessuretijd de bal net over na een voorzet van Bosch. Saillant: het was de eerste mogelijkheid die de Braziliaanse basiskracht kreeg in de wedstrijd.