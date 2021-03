El Ghazi krijgt zijn schoen niet aan en moet duel van Aston Villa missen

Zaterdag, 6 maart 2021 om 20:29 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:35

Anwar El Ghazi heeft zaterdagavond het Premier League-duel van Aston Villa met Wolverhampton Wanderers noodgedwongen moeten laten schieten. Een pijnlijke plek op zijn teen is geïnfecteerd geraakt, waardoor de vleugelaanvaller niet eens zijn schoen aan kreeg. El Ghazi moest zodoende vanaf de kant toezien hoe the Villans in eigen huis doelpuntloos gelijkspeelden: 0-0.

Manager Dean Smith sprak voorafgaand aan de ontmoeting met the Wolves van een ‘fikse aderlating’ dat de aanvaller er niet bij kon zijn. “Een plek op zijn voet is gaan zweren na de wedstrijd tegen Sheffield United en hij krijgt niet eens zijn schoen aan”, aldus Smith. In het 1-0 verloren duel met Sheffield was er geen glansrol weggelegd voor de Nederlander, maar de speelronde ervoor kroonde El Ghazi zich tegen Leeds United (0-1) tot matchwinner door in de vijfde minuut op aangeven van Ollie Watkins te scoren. Ook in de vorige onderlinge ontmoeting met Wolverhampton was de buitenspeler goud waard: op 12 december vorig jaar zorgde hij vanaf elf meter in de 94ste minuut voor de enige treffer van de wedstrijd.

In de openingsfase van de wedstrijd van zaterdag had de ploeg uit Birmingham het geluk niet aan zijn zijde, daar Watkins een pegel uit de tweede lijn uiteen zag spatten op de lat. Na een kwartier spelen stond het aluminium een treffer van Villa opnieuw in de weg, toen Ezri Konsa uit een voorzet van Bertrand Traoré de lat raakte. De eerste grote kans van Wolverhampton ontstond pas vijf minuten na de pauze. Pedro Neto kwam na een solo oog in oog te staan met doelman Emiliano Martínez, die een schuiver van de aanvaller op fraaie wijze uit benedenhoek tikte.

Na een klein uur spelen troffen ook de bezoekers het houtwerk: Conor Coady had Martínez al gepasseerd met een kopbal, maar ditmaal was het de paal die voorkwam dat de ban gebroken werd. Een kwartier voor tijd kreeg Coady wederom een opgelegde kans ter hoogte van de penaltystip, al leverde ook deze poging niet het gewenste resultaat op. Door het gelijkspel blijft Villa met 40 punten steken op de negende plek van de ranglijst; de ploeg van manager Nuno Espirito Santo verzamelde 35 punten en bezet de twaalfde stek in de Premier League.