Lewandowski en Haaland maken samen vijf doelpunten in topwedstrijd

Zaterdag, 6 maart 2021 om 20:27 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:35

Bayern München heeft zaterdagavond de koppositie in de Bundesliga heroverd. De ploeg van trainer Hansi Flick was in eigen huis met 4-2 te sterk voor Borussia Dortmund, dat via twee goals van Erling Braut Haaland vroeg in de wedstrijd nog wel op een 0-2 voorsprong kwam. Robert Lewandowski maakte de treffers van de Noor ongedaan en zorgde nog voor rust dat de achterstand werd weggepoetst. In de slotfase sloeg Bayern nog eens tweemaal toe, waarmee Lewandowski zijn hattrick voltooide. Dortmund blijft zesde staan en heeft vier punten achterstand op de vierde plek, die in ieder geval toegang geeft tot de Champions League.

Bayern beleefde goede herinneringen aan de laatste vijf thuisontmoetingen met Dortmund in de Bundesliga, waarin de ploeg telkens minimaal vier keer wist te scoren. Deze editie ging het echter heel snel mis, toen Haaland na 74 seconden alle tijd en ruimte kreeg van Jérome Boateng om uit te halen en Manuel Neuer verschalkte met een schot in de rechterbenedenhoek: 0-1. De bezoekers waren getergd en verdubbelden binnen tien minuten de score, toen diezelfde Haaland vanaf de linkerkant werd bediend door Thorgan Hazard en van dichtbij kon afronden: 0-2. De Noor krikte zijn seizoenstotaal daarmee op van zeventien naar negentien treffers en staat nu op 100 doelpunten in 146 officiële duels.

De thuisploeg leek amper van slag door de vroege tegentreffers en bracht halverwege de eerste helft de marge terug tot één, toen Leroy Sané vanaf de rechterkant Lewandowski bereikte en de Pool van dichtbij de 1-2 op het bord zette. Even daarvoor raakte Lewandowski al het zijnet. Het gebeurde allemaal in een fase waarin Bayern het initiatief nam en via Kingsley Coman bijna op gelijke hoogte kwam. De Fransman kapte naar zijn linker, maar vond in de korte hoek de voeten van doelman Marwin Hitz. De gelijkmaker zou op slag van rust alsnog vallen, nadat Coman op de rand van het strafschopgebied op de voet werd getikt door Mahmoud Dahoud. Lewandowski faalde niet vanaf de stip en stuurde Hitz naar de verkeerde hoek: 2-2.

In de tweede helft viel er beduidend minder te genieten voor beide doelen en raakte Dortmund via Hazard het zijnet. De Belg ontving bij de tweede paal een doorgeschoten bal, maar was onnauwkeurig in de afronding. Aan de andere kant legde Sané de bal op een presenteerblaadje voor Lewandowski, die het vizier eveneens niet op scherp had een ruim naast schoot. Even daarvoor verliet Haaland het veld met een ogenschijnlijk lichte enkelblessure. Toen het duel leek uit te draaien op een gelijkspel, sloeg Bayern in korte tijd nog twee keer toe. Twee minuten voor tijd was het Leon Goretzka die ineens uithaalde nadat Thomas Meunier de bal niet voldoende wegwerkte: 3-2. Een minuut later gooide Lewandowski het duel in het slot met zijn derde van de westrijd, toen de spits vanaf de rand van de zestien diagonaal raak schoot: 4-2.