Europese topclubs juichen na drastisch besluit van Zuid-Amerikaanse bond

Zaterdag, 6 maart 2021 om 20:02 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:07

De CONMEBOL heeft besloten om alle in maart te spelen WK-kwalificatiewedstrijden te schrappen. De Zuid-Amerikaanse voetbalbond geeft daarmee gehoor aan de wens van een aantal Europese topclubs, die de voorbije weken aangaven niet mee te zullen werken aan de uitlevering van internationals, aangezien spelers bij terugkomst in verplichte quarantaine zouden moeten. In samenspraak met de FIFA zal gekeken worden naar nieuwe speeldata.

De komende interlandperiode leverde in Zuid-Amerika een aantal fraaie affiches op. Zo zou Brazilië het op 26 maart opnemen tegen Colombia en stond Argentinië op dezelfde avond in eerste instantie tegenover Uruguay. Ook het duel tussen Brazilië en Argentinië zou eind maart worden afgewerkt. Het besluit om een streep te zetten door de twee speelrondes is zaterdag genomen door de Zuid-Amerikaanse bond na overleg met FIFA-voorzitter Gianni Infantino.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Verschillende clubs uit de Premier League hadden aangegeven niet mee te zullen werken, mochten spelers worden opgeroepen voor de nationale ploeg. Dat zou betekenen dat spelers bij terugkomst in verplichte quarantaine zouden moeten, wat met het oog op de drukke speelschema’s zeer ongunstig zou zijn. Infantino drong er bij de clubs juist op aan om wel hun medewerking te verlenen, gezien de financiële belangen voor de bonden. De CONMEBOL geeft in een verklaring aan op zoek te gaan naar nieuwe speeldata.

Ook in Europa worden er eind maart WK-kwalificatiewedstrijden afgewerkt in aanloop naar het eindtoernooi in Qatar. Voor het Nederlands elftal staan drie interlands op het programma. De ploeg van bondscoach Frank de Boer begint op 24 maart met een uitwedstrijd tegen Turkije, speelt drie dagen later thuis tegen Letland en moet op 30 maart naar Gibraltar. Zondag wordt door De Boer de voorselectie bekendgemaakt voor de eerstvolgende interlandperiode.