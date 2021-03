Cristiano Ronaldo net als Matthijs de Ligt buiten basiself in Italiaanse topper

Zaterdag, 6 maart 2021 om 19:45 • Laatste update: 19:53

Cristiano Ronaldo start zaterdagavond niet in de basis als Juventus het in de Serie A opneemt tegen Lazio. De 36-jarige Portugees is licht vermoeid en wordt uit voorzorg aan de kant gehouden, daar dinsdag al de return in de Champions League met FC Porto op het programma staat. Zijn vervanger Álvaro Morata vormt een spitsenkoppel met Dejan Kulusevski. Verder staat ook Matthijs de Ligt nog altijd licht geblesseerd aan de kant, maar keren Arthur en Leonardo Bonucci terug bij de wedstrijdselectie.

Het is voor Ronaldo het eerste Serie A-duel sinds 28 november, toen hij tevens uit voorzorg aan de kant bleef tegen Benevento (1-1), dat hij niet in de basisopstelling start. Verder liet de Portugese superster dit seizoen ook de bekerduels met Genoa (3-2 winst, na verlenging) en Spal (4-0 winst) aan zich voorbij gaan. Ronaldo verkeert in absolute topvorm, daar hij maar liefst vier keer trefzeker was in de laatste drie wedstrijden. Giorgio Chiellini is nog niet hersteld van zijn blessure en is helemaal afwezig tegen Lazio.

De Ligt is nog altijd niet hersteld van de blessure die hij voorafgaand aan het gewonnen duel met Spezia (3-0) opliep. Het centrum van Juventus bestaat zaterdag uit Danilo en Merih Demiral, terwijl Bonucci op de bank begint. Eerder deze week meldde de Italiaanse grootmacht dat De Ligt geen spierblessure heeft opgelopen, zo wezen enkele uitgevoerde medische tests uit. Het is niet helemaal duidelijk waar de Oranje-international last van kreeg tijdens het opwarmen voor de thuiswedstrijd tegen Spezia. Mogelijk speelde de lichte kuitklachten op die hij overhield aan het duel met Hellas Verona (1-1). Wesley Hoedt zal zodoende de enige Nederlander op het veld zijn.

Juventus kan zich met zeven punten achterstand op koploper Internazionale geen puntenverlies meer permitteren in de Serie A. Lazio, dat met vier punten minder dan la Vecchia Signora zevende staat, is zaterdag de tegenstander in het Allianz Stadium. Komende dinsdag speelt Juventus de returnwedstrijd in de achtste finale van de Champions League tegen FC Porto. Het heenduel in Portugal werd met 2-1 verloren.

Opstelling Juventus: Szczesny; Cuadrado, Danilo, Demiral, Alex Sandro; Chiesa, Rabiot, Ramsey, Bernardeschi; Kulusevski, Morata

Opstelling Lazio: Reina; Marusic, Hoedt, Acerbi; Lulic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile